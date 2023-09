Brasil vence Mundial de X1 batendo a Argentina na grande final

A modalidade X1, que já conquistou o Brasil, ganhou o planeta. O campeonato mundial, chamado de X1 Brazil International Experience, foi jogado pela primeira vez na cidade de Puebla, no México, com o Brasil ficando no posto mais alto.

O representante nacional foi Matheus Paquetá, que no último domingo (10) superou o argentino Luciano Ávila pelo placar de 3 a 1, faturando o prêmio de US$ 20 mil (R$ 99,5 mil).

O irmão de Lucas, jogador da Seleção Brasileira e do West Ham, da Inglaterra, estreou passando por cima do francês Yanis Oussad, também com um placar de 3 a 1. Destaque para um golaço dando uma caneta no adversário. Na semifinal, Paquetá superou o colombiano Axur Quintero, com boa atuação de goleiro Luan Teles. As partidas e todo o torneio tiveram transmissão do canal de YouTube da X1 Brazil, a maior organização esportiva da modalidade.

“É um orgulho enorme dar este primeiro passo visando a internacionalização do X1, que é uma febre por onde passa e tem essa forte conexão com a grande paixão do brasileiro, o futebol. Uma modalidade da periferia brasileira que tem oportunizado tantos jovens a realizarem os seus sonhos. O X1 Brazil International Experience vai conquistar o fã do futebol estrangeiro, com os jogos de um contra um que exaltam o talento, o drible e a criatividade dos atletas e garantem uma grande experiência de entretenimento para o público”, comenta Davi Oliveira, Gerente de Projetos da X1 Brazil.

O X1 Brazil International Experience ainda contou com jogadores de Chile, Uruguai, Itália e um atleta da casa, defendendo o México. Matheus Paquetá, que trouxe o título para o Brasil, começou a se dedicar ao X1 neste ano. Antes defendia a Tombense na Série B do Brasileiro.

Seu próximo objetivo é alcançar o cinturão da X1 Brazil, o maior orgulho da modalidade. O objeto de desejo de todos os jogadores hoje pertence ao atleta Brasil, que o defenderá no dia 29 de setembro, contra Etinho, em Maceió-AL.

O prêmio de R$ 99,5 mil vencido no Mundial foi distribuído pela Federação Internacional de Fut 7, que também organizou sua Copa do Mundo no local.

O que é a X1 Brazil?

A X1 Brazil, maior organização esportiva da modalidade X1, tem garantido grandes eventos por onde passa, sempre com arenas lotadas e jogos eletrizantes, contando com uma base de fãs extremamente engajada. Inspirada nos moldes de sucesso do MMA, com card de confrontos, ranking e até cinturão, a organização conta com o patrocínio master do Esportes da Sorte e parceria para transmissão com a CazéTV, do influenciador Casimiro Miguel. Além disso, tem como principal embaixador e narrador, o influenciador Ney Silva, voz bastante popular do futebol de várzea no Brasil.