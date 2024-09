Brasil bate recorde de medalhas de ouro em melhor dia da história nas Paralimpíadas

O Brasil bateu neste sábado, 7, dois recordes históricos nas Paralimpíadas: o maior número de ouros em uma mesma edição e a maior quantidade de medalhas total nos jogos. Foram 16 medalhas no dia mais vitorioso do país em todas as edições do evento.

O resultado colocou o Brasil na sexta posição do quadro de medalhas, com 23 ouros, 25 pratas e 38 bronzes, totalizando 86 medalhas. Para terminar a competição na quinta colocação, ocupada atualmente pela Itália com 24 ouros e 15 pratas, o país precisa de um ouro no último dia das Paralimpíadas e superaria a Itália no critério de pratas. O Brasil é favorito na canoagem, e espera-se que conquiste mais uma medalha.

O dia dourado do Brasil

No atletismo, o Brasil conquistou seis medalhas. Nos 400m rasos da classe T13, para atletas de baixa visão, Rayane Soares garantiu o ouro. Jerusa Geber, de 42 anos, venceu nos 200 metros da classe T11, para atletas cegas, com direito a recorde paralímpico. Nos 200m da classe T37, Ricardo Mendonça levou a prata e Christian Gabriel ficou com o bronze. Paulo Henrique dos Reis ganhou bronze no salto em distância da classe T13, e Thomas garantiu o bronze nos 400m da classe T47.

No último dia da natação, Lidia Cruz garantiu o bronze nos 50m costas da S4. Além disso, Mariana D´Andrea conquistou o ouro no halterofilismo, na categoria até 73kg, e na canoagem, Luis Cardoso foi prata na KL1, enquanto Miqueias Rodrigues levou o bronze na KL3.

No judô, a equipe brasileira conquistou cinco medalhas. Na categoria até 90kg J1, para atletas cegos, Arthur Silva ficou com o ouro. Willians Araujo também subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria acima de 90kg J2, assim como Rebeca Silva, no peso acima de 70kg J2. Além disso, Erika Zoaga foi prata na categoria até 70kg J1, e Marcelo Casanova conquistou o bronze nos 90kg J2.

No futebol de cegos, o Brasil conquistou o bronze após vencer a Colômbia por 1 a 0. O time foi derrotado pela Argentina na semifinal, na disputa por pênaltis, não conseguindo manter sua hegemonia.