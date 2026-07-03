Austrália x Egito: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje

As seleções da Austrália e do Egito se enfrentam nesta sexta-feira, 3, às 15h (de Brasília), em Dallas (EUA), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Quem vencer garante vaga nas oitavas de final e enfrentará o classificado do duelo entre Argentina, atual campeã mundial, e Cabo Verde, estreante e uma das surpresas desta edição.

A Austrália avançou como segunda colocada do Grupo D. A campanha começou com uma vitória por 2 a 0 sobre a Turquia, seguida por derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos. Na última rodada da fase de grupos, o empate sem gols diante do Paraguai garantiu a classificação para o mata-mata.

Já o Egito terminou na vice-liderança do Grupo G, com cinco pontos em três partidas. A seleção empatou por 1 a 1 com a Bélgica na estreia, conquistou sua primeira vitória em Copas do Mundo ao derrotar a Nova Zelândia por 3 a 1 e confirmou a vaga com um empate por 1 a 1 diante do Irã.

Para os australianos, o confronto também tem um componente emocional. Três jogadores do atual elenco estiveram na derrota por 2 a 0 para o Egito nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, resultado que eliminou a equipe da competição. O meia Connor Metcalfe classificou o reencontro como uma oportunidade de "revanche".

Que horas é o jogo Austrália x Egito hoje?

O confronto entre Austrália e Egito começa às 15h (horário de Brasília), nesta sexta-feira, 3.

Onde assistir ao jogo Austrália x Egito hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, Sportv, ge tv e CazéTV.

Prováveis escalações

Austrália

Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Aziz Behich; Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda e Cristian Volpato.

Egito

Shobeir; Hany, Fathi, Yasser Ibrahim e Karim Hafez; Lashin, Attia e Salah; Ashour, Zico e Marmoush.