Atlético MG x Cruzeiro: com bilheteria 30% maior na Arena MRV, Galo deve chegar aos R$ 10 milhões

Inaugurada no final de agosto, a Arena MRV receberá o seu quinto jogo oficial neste domingo, 22, quando o Atlético-MG enfrenta o rival Cruzeiro, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Além do apelo do tradicional clássico mineiro, a partida também terá relevância fora das quatro linhas, uma vez que o alvinegro deverá ultrapassar a marca dos R$ 10 milhões de arrecadação em bilheteria no estádio. No momento, o Galo já somou R$ 8,9 milhões durante os jogos no local e mantém uma média de R$ 2,2 milhões por partida.

Para efeito de comparação, considerando todos os compromissos como mandante no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG, após passar a jogar na Arena MRV, aumentou a bilheteria em 30%. Antes na casa do R$ 1,13 milhão, a receita média do clube foi para R$ 1,47 milhão na competição. Já em público médio, o salto foi de 30,7 mil torcedores por jogo para 31,7 mil, o que representa um aumento de 3,3%. Com capacidade para 46 mil torcedores, a média do alvinegro na nova casa é de 34 mil por jogo.

Inovações

Um dos atrativos para trazer os apoiadores é a aposta em inovações, a fim de proporcionar boas experiências aos frequentadores do estádio. Dentre as tecnologias adotadas, o local conta com aplicativo para a aquisição de ingressos, vagas de estacionamento, alimentos e bebidas. Outra das opções é o reconhecimento facial para que os torcedores consigam acessar o local do jogo com maior conforto e agilidade. Para implementar a novidade, o clube é parceiro da Imply, que também é responsável pelo fornecimento do hardware na arena, o que inclui tecnologias de biometria, NFC, bluetooth, RFID, código de barras 1D e 2D (QR Code).

“Nosso principal objetivo é fornecer opções rápidas, seguras e confortáveis, integrando os 18 portões de acesso à Arena MRV com modernas tecnologias desenvolvidas para altos fluxos de tráfego. O estádio do Atlético-MG conta com inúmeros diferenciais que buscam facilitar a gestão e a experiência dos torcedores”, explica Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, que é líder no fornecimento de modernizações para clubes de futebol, estádios e arenas, com presença no Brasil em locais como Maracanã, Arena do Grêmio, Beira-Rio, Arena da Baixada, Arena Fonte Nova e Arena das Dunas.

Além da praticidade tecnológica, a Arena do Galo também conta com diversas opções de espaços com diversão e conforto, a partir de mais de 40 bares e 100 camarotes. Jpa para 2024, o clube planeja a inauguração de dois restaurantes de alta gastronomia que serão administrados pela GSH Live, empresa de catering que também atua no Allianz Parque e no Estádio da Luz.

CEO da Soccer Hospitality, Léo Rizzo avalia os benefícios dos espaços premium: “Os serviços oferecidos por meio de camarotes contribuem para a criação de novas formas de gerar receitas aos clubes. Além disso, a experiência proporcionada aos fãs, como com alimentação à vontade, atrações musicais e contato com ex-atletas e ídolos das equipes, é um dos nossos principais diferenciais e evidencia as oportunidades para se conectar à torcida e aos visitantes”, afirma o CEO da empresa, que é responsável pela gestão de camarotes nos estádios do Botafogo e dos quatro grandes de São Paulo.

Já Alessandro Tomazelli, CEO da Companhia do Tomate – exclusiva com festas nos estádios de Corinthians, Palmeiras e Canindé, e pioneira no Brasil com estações recreativas para pais e filhos dentro de arenas esportivas e realização de campeonatos para crianças dentro do campo de jogo –, ressalta o trabalho realizado com os clubes para entregar uma experiência agradável aos torcedores, a partir da criação de novos ambientes:

“Os apoiadores buscam vivenciar experiências únicas nas arenas de suas equipes do coração. Não só pelas comemorações, mas também por outras opções como a chance de jogar nos gramados. Com essas ativações, além de gerar novas formas de arrecadação para os times, nosso intuito é o de que o torcedor consiga ir ao estádio e leve os filhos para usufruir do camarote. É um espaço para toda a família”, afirma.

Fora do ambiente das partidas, uma das estratégias adotadas pelo Atlético-MG é a realização de ações com benefícios para os torcedores, como no “Consórcio da Massa”, que oferece vantagens para aquisição de veículos e experiências exclusivas com o alvinegro. “Assim como as inovações e ativações presentes no estádio do Atlético-MG, também é importante que os apoiadores tenham outras facilidades para além dos jogos. Somos parceiros do clube desde 2020 e temos grande satisfação em contribuir com essas experiências dos torcedores no Consórcio da Massa”, pontua Fernando Fernando Lamounier, diretor executivo da Multimarcas Consórcios.

Com 40 pontos no Campeonato Brasileiro, o Galo está a quatro pontos do G-6 e busca a vitória contra o rival para aproximar-se do pelotão de cima. Segundo a Odds&Scouts, geradora de dados para eventos esportivos, e algumas das principais plataformas de apostas esportivas, como Bet7K, Esportes da Sorte, Casa de Apostas, Galera.bet, Onabet e PlayGreen, o alvinegro é amplamente favorito para o confronto de domingo.