Athletico-PR x Belgrano: onde assistir e horário pela Copa Sul-Americana

Athletico-PR e Belgrano se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+.

O Athletico-PR chega embalado para as oitavas de final após uma sólida campanha na fase de grupos, onde terminou na 2ª posição do Grupo E com 12 pontos, somando quatro vitórias e duas derrotas. Com 17 gols marcados, o Furacão tem um dos melhores ataques da competição e agora busca um bom resultado em casa para encaminhar a classificação.

Onde assistir ao vivo o jogo do Athletico-PR x Belgrano hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo desta quinta-feira, 19h, entre Athletico-PR e Belgrano terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir online o jogo do Athletico-PR x Belgrano hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Paramount+.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.