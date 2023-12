Arsenal x PSV: onde assistir, horários e escalações pela Champions League

O PSV e o Arsenal se enfrentam nesta terça-feira, 12, às 14h45, no estádio Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda. A partida é válida pela 6º e última rodada da Champions League.

O Arsenal perdeu a liderança do Campeonato Inglês ao ser derrotado pelo Aston Villa por 1 a 0, jogando como visitante. O confronto foi bastante equilibrado, embora os Gunners tenham desfrutado de um pouco mais de oportunidades durante a partida.

Os Villans tiveram posse de bola de apenas 38%, mas conseguiram abrir o placar rapidamente. Bailey avançou pelo lado direito e fez um passe para dentro da área, onde John McGinn controlou a bola e, ao girar, finalizou para o fundo das redes.

Na rodada anterior, o Arsenal visitou o Luton Town no estádio Kenilworth Road e venceu por 4 a 3. Apesar do time da casa criar poucas oportunidades, converteu algumas delas em gols. Por outro lado, os Gunners foram superiores e dominaram o jogo.

Martinelli marcou o primeiro gol, Gabriel Osho empatou, Jesus colocou o Arsenal à frente. No segundo tempo, Adebayo igualou novamente o placar e Barkley virou para o Luton. Havertz empatou mais uma vez para o Arsenal, mas Declan Rice confirmou a vitória nos acréscimos.

No Grupo B da Liga dos Campeões, o Arsenal está na primeira posição com 12 pontos, garantindo assim a vaga nas oitavas de final. Porém, na Premier League, caiu para o segundo lugar e perdeu a liderança para o Liverpool, com apenas 1 ponto de diferença entre as equipes.

E quanto ao PSV?

O PSV conquistou um ótimo resultado na Eredivisie ao vencer o Heerenveen por 2 a 0, jogando no Philips Stadion. O time da casa pressionou a defesa adversária com um total de 30 finalizações, incluindo oito chutes ao gol, mantendo o controle da posse de bola por 61% do tempo.

Considerando o domínio do PSV, o resultado final até poderia ter sido mais amplo para os visitantes. Aos 33 minutos, Guus Til abriu o placar para o Boeren. Na segunda etapa, Ricardo Pepi marcou o segundo gol, garantindo a vitória da equipe.

Na 14ª rodada do Campeonato Holandês, em visita ao Feyenoord, o PSV saiu com a vitória por 2 a 1. Embora os donos da casa tenham tido mais posse de bola, o Rood-witten se mostrou eficiente no setor ofensivo.

Após algumas oportunidades desperdiçadas, o time visitante abriu o caminho para o sucesso com um gol de Ismael Saibari aos 65 minutos. Pouco depois, Olivier Boscagli ampliou a vantagem com o segundo gol. O De Stadionclub descontou com Santiago Giménez nos minutos finais da partida.

Na tabela de classificação da Eredivisie, o PSV está na liderança com 45 pontos, vencendo todos os 15 jogos disputados até o momento. No Grupo B da Liga dos Campeões, ocupa a segunda posição com oito pontos, podendo ser eliminado em caso de derrota para o Arsenal e vitória do Lens sobre o Sevilla.

Provável escalação do Arsenal

Raya (Ramsdale); Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Rice, Odegaard e Havertz (Trossard); Saka (Nelson), Gabriel Jesus (Nketiah) e Gabriel Martinelli.

Técnico: Mikel Arteta.

Provável escalação do PSV

Onde assistir ao vivo o jogo do Arsenal pela Champions League?

O jogo desta terça-feira, às 14h45, entre Arsenal x PSV terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Arsenal?

Você pode assistir a partida online pela HBO Max.