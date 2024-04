Após apostar na própria vitória, boxeador fatura mais de R$ 250 milhões; entenda

Autoconfiança pode fazer a diferença na vida de um atleta, principalmente quando há dinheiro no meio da disputa. Como foi o caso do boxeador Ryan Garcia, que depois de vencer Devin Haney neste sábado, 20, ganhou uma fortuna em uma aposta sobre sua própria performance.

Nas redes sociais, o lutador norte-americano revelou eque apostou US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões, na cotação atual) em sua vitória sobre o adversário. Como resultado, embolsou US$ 12 milhões (R$ 62 milhões).

Além do prêmio obtido com a aposta, Ryan Garcia ainda teve direito à premiação da luta. Estima-se que tenha arrecadado um total de US$ 50 milhões (cerca de R$ 258 milhões).

"Se você apostar, aposte em você mesmo. Além do que ganhamos, estamos comendo bem. Cerca de 50 milhões de dólares (provavelmente mais) em uma noite, não está mal. Deixarei Deus me guiar sobre como usar esse dinheiro", escreveu Garcia nas redes sociais.

Apesar de sua vitória por decisão majoritária, Garcia surpreendeu os espectadores com suas habilidades no ringue. Nos meses anteriores ao confronto, ele havia gerado incertezas entre os fãs devido ao seu comportamento nas redes sociais.

Ryan Garcia não conseguiu atingir o peso exigido e deu adeus ao sonho do cinturão do peso super leve do Conselho Mundial de Boxe (CMB). Além disso, suas postagens nas redes sociais incluíam vídeos confusos e comentários sem sentido. No entanto, ao término da luta, ele revelou que tudo não passava de uma estratégia.

"Vocês realmente pensavam que eu estava louco?", disse Garcia após a vitória.