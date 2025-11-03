Ancelotti faz última convocação antes da copa; veja horário

Nesta segunda-feira, 3, às 15h (Horário de Brasília) o técnico Carlos Ancelotti irá convocar os jogadores para os dois últimos amistosos da seleção brasileira de 2025.

O Brasil enfrenta o Senegal em Londres em 15 de novembro e, logo em seguida, no dia 18, a Tunísia, na França.

Convocação

Segundo apuração da ESPN, a convocação anunciada hoje deve ser muito próxima à lista para a Copa do Mundo de 2026. Isso porquê a ideia do técnico italiano é chegar nos amistosos contra França e Croácia em março de 2026 com o mínimo de vagas em aberto.

Segundo a comissão técnica, a escalação para as partidas contra os europeus deve ser a mais próxima o possível da lista final, com brechas apenas para lesões e emergências.

Ainda de acordo com a ESPN, a tendência é que Ancelotti convoque mais jogadores que atuam no futebol nacional.

Copa do Mundo

A seleção vem de uma trajetória instável. Nos últimos dois jogos, o Brasil goleou a Coreia do Sul em cinco a zero, mas perdeu do Japão de três a dois.

A Copa do Mundo acontece entre junho e julho de 2026 no México, Canadá e Estados Unidos. Pela primeira vez, o Mundial contará com 48 seleções.

Como assistir?

A convocação será transmitida nessa segunda-feira, 3, às 15h, pelos canais de transmissão oficial, como o SportTV e a CazéTV.