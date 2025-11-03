Ancelotti faz última convocação antes da copa; veja horário

Seleção BrasileIra: Carlos Ancelotti anuncia hoje os nomes para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026 (NELSON ALMEIDA/AFP /Getty Images)
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10h51.
Última atualização em 3 de novembro de 2025 às 11h27.
Nesta segunda-feira, 3, às 15h (Horário de Brasília) o técnico Carlos Ancelotti irá convocar os jogadores para os dois últimos amistosos da seleção brasileira de 2025.
O Brasil enfrenta o Senegal em Londres em 15 de novembro e, logo em seguida, no dia 18, a Tunísia, na França.
Segundo apuração da ESPN, a convocação anunciada hoje deve ser muito próxima à lista para a Copa do Mundo de 2026. Isso porquê a ideia do técnico italiano é chegar nos amistosos contra França e Croácia em março de 2026 com o mínimo de vagas em aberto.
Segundo a comissão técnica, a escalação para as partidas contra os europeus deve ser a mais próxima o possível da lista final, com brechas apenas para lesões e emergências.
Ainda de acordo com a ESPN, a tendência é que Ancelotti convoque mais jogadores que atuam no futebol nacional.
A seleção vem de uma trajetória instável. Nos últimos dois jogos, o Brasil goleou a Coreia do Sul em cinco a zero, mas perdeu do Japão de três a dois.
A Copa do Mundo acontece entre junho e julho de 2026 no México, Canadá e Estados Unidos. Pela primeira vez, o Mundial contará com 48 seleções.
A convocação será transmitida nessa segunda-feira, 3, às 15h, pelos canais de transmissão oficial, como o SportTV e a CazéTV.