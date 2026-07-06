Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja as partidas desta segunda-feira, 6, e onde assistir

Nesta segunda-feira, 6, a bola vai rolar para mais duas partidas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica por conta do confronto entre Portugal e Espanha.

O primeiro jogo do dia será entre portugueses e espanhóis, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.

Na sequência, Estados Unidos e Bélgica se enfrentam às 21h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.

Onde assistir aos jogos de hoje, 6

Portugal x Espanha - CazéTV, Globoplay, Globo, SBT, sportv e ge.tv

Estados Unidos x Bélgica - CazéTV, Globo e sportv

Campanhas de Portugal e Espanha

Portugal passou como segundo colocado em seu grupo, após vencer o Uzbequistão e empatar com a República Democrática do Congo e a Colômbia. Já nos 16 avos, em um duelo emocionante, superou a Croácia, vencendo por 2 a 1.

Já a Espanha liderou sua chave após vencer o Uruguai e a Arábia Saudita e empatar com Cabo Verde. No primeiro duelo do mata-mata, superou a Áustria com tranquilidade, por 3 a 0.

Campanhas de Estados Unidos e Bélgica

Os Estados Unidos passaram como primeiros colocados em seu grupo após derrotarem Paraguai e Austrália, além de perderem para a Turquia. Nos 16 avos, os norte-americanos passaram pela Bósnia e Herzegovina, com uma vitória por 2 a 0.

A Bélgica conquistou a primeira colocação de sua chave com uma vitória sobre a Nova Zelândia e empates diante de Irã e Egito. No mata-mata, garantiu a classificação com emoção ao superar o Senegal na prorrogação.

Quartas de final

Os jogos vão definir um dos confrontos das quartas de final. Assim, quem passar dos duelos entre Portugal e Espanha e Estados Unidos e Bélgica vai se enfrentar no dia 10 de julho, um sábado, às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.