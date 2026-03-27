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De olho na Copa do Mundo, Adidas relança clássico inspirado em países

Nova coleção do Handball Spezial atualiza clássico da marca com referências a seleções

Adidas x Copa do Mundo: marca lança coleção especial do Handball Spezial (Reprodução/Sole Retriever)

Adidas x Copa do Mundo: marca lança coleção especial do Handball Spezial (Reprodução/Sole Retriever)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 27 de março de 2026 às 10h03.

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De olho na Copa do Mundo de 2026, a Adidas lançou uma coleção especial do modelo Handball Spezial inspirada nas seleções. O pacote reúne versões do tênis com cores e símbolos de diferentes países.

A coleção tem modelos inspirados na Alemanha, México, Japão, Chile, Peru, Itália, Espanha e Argentina. Cada modelo traz combinações específicas que remetem às identidades visuais das seleções, além de detalhes como escudos aplicados no calcanhar.

A proposta segue uma lógica já comum em anos de grandes competições: adaptar produtos a diferentes mercados por meio de referências locais. Nesse caso, a adidas tenta dialogar diretamente com torcedores dos países participantes.

Por exemplo, Espanha e Argentina seguem combinações mais próximas das cores tradicionais de suas seleções, mas há modelos em que as cores são diferenciadas, como o Chile, que traz detalhes em roxo, e o da Itália, que aposta em um azul claro.

O lançamento acontece em um momento em que marcas esportivas intensificam suas ativações em torno da Copa do Mundo. A edição de 2026 será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, e deve esquentar o mercado de roupas e acessórios esportivos nos próximos meses.

A coleção foi desenvolvida em parceria com federações nacionais de futebol e já está disponível no exterior. O lançamento oficial aconteceu nesta segunda, 24, com distribuição em canais selecionados, incluindo lojas físicas e plataformas online.

Os modelos são vendidos em tamanhos unissex e têm preço sugerido de US$ 120 no mercado internacional. Até o momento, não há informações sobre a chegada da coleção ao Brasil, nem sobre uma versão específica dedicada ao país.

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