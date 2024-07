Alcaraz atropela Djokovic e é bicampeão de Wimbledon

A final foi a reedição do ano passado, quando Alcaraz derrotou o sérvio em cinco sets, em uma final épica (1/6, 7/6 [6], 6/1, 3/6, 6/4). Assim, ele frustrou mais uma vez os planos de Djokovic, de 37 anos, de empatar com Roger Federer com oito títulos do Aberto da Inglaterra e seu 25º troféu de Grand Slam.

O espanhol conquista a sua quarta taça de Grand Slam, a segunda de forma seguida. Com o resultado ele se torna o sexto jogador a vencer Roland Garros e Wimbledon em uma mesma temporada. Ele ainda se igualou a Rafael Nadal com duas conquistas no torneio mais tradicional do esporte.

A partida

Neste domingo, Alcaraz venceu o primeiro set em que foi dominante do início ao fim. Ele abriu uma quebra em um primeiro game com 14 minutos e confirmou rapidamente. Fez 2 a 0 e na sequência ampliou a vantagem fechando a parcial por 6/2. No segundo set, ele repetiu o roteiro e fechou em 6 a 2.

O espanhol sobrou em quadra, sem dar chances a Djokovic. O terceiro set foi mais apertado, Djokovic com boas curtas e bate-pronto confirmava os saques. Ele pressionou no sexto game, teve chances, mas Alcaraz se salvou com um ótimo saque e, pouco depois, fez um ace para confirmar o serviço. No game de desempate, Djokovic largou na frente com 3 a 1, mas Carlos virou, fez 5 a 3 após belos pontos e definiu a vitória.