Marília x Palmeiras: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista Feminino

Os times do Marília e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 20h, no estádio Bento de Abreu, em Marília, São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Paulista Feminino e terá transmissão no SporTV.

O Marília, buscando se firmar na competição, enfrenta um desafio difícil contra o Palmeiras, que está entre os líderes do campeonato. O Verdão vem embalado por uma sequência de vitórias e pretende manter o bom desempenho.

Onde assistir ao vivo o jogo do Marília x Palmeiras hoje pelo Campeonato Paulista Feminino?

O jogo desta sexta-feira, 20h, entre o Marília e Palmeiras terá transmissão ao vivo no SporTV.

Como assistir online o jogo do Marília x Palmeiras hoje?

Você pode assistir a partida online pelo SporTV , disponível para assinantes no Globoplay e na televisão.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje pelo Campeonato Paulista Feminino?

O jogo entre Marília e Palmeiras terá transmissão ao vivo no SporTV.