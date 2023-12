Tecnologias climáticas pós-COP28: que inovações podem virar o jogo da descarbonização?

O acordo firmado na COP28 sinaliza o “princípio do fim” da era dos combustíveis fósseis, nas palavras de Simon Stiell, secretário-executivo da ONU para as Alterações Climáticas. Ainda que não tenha adotado termos mais fortes, como eliminação do petróleo, como queriam ambientalistas e cientistas, o documento final fala em uma “transição nos combustíveis fósseis”. É a primeira vez que isso ocorre numa conferência global do clima.

É sem dúvida um avanço. Agora, a expectativa é que isso possa servir de impulso, por exemplo, para o desenvolvimento de tecnologias climáticas, ajudando a tornar muitas delas viáveis economicamente ou até mesmo facilitar o surgimento de novas soluções.

A COP28 aborda, entre outros pontos, a operacionalização do fundo de adaptação climática e transferência de recursos entre países ricos e pobres, propõe triplicar a geração de energias renováveis ​​e duplicar a eficiência energética até 2030. A cúpula também teve compromissos de investimentos, como US$ 150 milhões para o Fundo dos Países Menos Desenvolvidos e o Fundo Especial para Mudanças Climáticas, além de um aumento anual de US$ 9 bilhões por parte do Banco Mundial para financiar projetos voltados ao clima em 2024 e 2025.

As tecnologias climáticas são essenciais na luta para frear o aquecimento global. Sobre esse assunto, a prévia de um relatório da McKinsey mostra o atual estágio dessas soluções e os desafios enfrentados. Segundo o estudo “What would it take to scale critical climate tecnologies”, divulgado este mês, muitas das tecnologias climáticas necessárias para alcançar a descarbonização já existem – o desafio agora é incentivar a inovação e o crescimento dessas áreas para que seja possível dar um novo salto técnico e comercial.

A análise da McKinsey aponta 12 tecnologias que poderiam, se implementadas em larga escala, reduzir em até 90% o total de emissões de gases de efeito estufa até 2050. “Essas tecnologias necessitarão não só serem comprovadas tecnicamente (como muitas já o fizeram), mas também se tornarem comercialmente viáveis”, diz o documento. “E, fundamentalmente, a procura por soluções tecnológicas sustentáveis para impulsionar a descarbonização terá de ser realizada em paralelo como outros objetivos, como a acessibilidade e a segurança energética.”

As 12 tecnologias climáticas são:

Baterias

Captura, utilização e armazenamento de carbono

Tecnologias circulares

Armazenamento de energia

Bombas de calor

Hidrogênio

Nuclear

Energias renováveis

Combustíveis sustentáveis

Tecnologias que apoiam soluções climáticas naturais

Tecnologias para produzir proteínas alternativas

Um dos grandes desafios, porém, é que elas têm níveis diferentes de maturidade. Apenas 10% são competitivas do ponto de vista econômico, enquanto 45% estão comercialmente disponíveis, mas precisam passar por redução de custos por meio de inovação e ganho de escala. “O restante é muito promissor, mas está em estágios iniciais. A prioridade é, portanto, identificar, compreender e priorizar os mecanismos de expansão técnica e comercial”.

No grupo das soluções bem encaminhadas estão as energias renováveis, como a eólica e a solar, que em alguns países já são competitivas em termos de custos com os combustíveis fósseis. Já as tecnologias de remoção de carbono e proteínas alternativas estão em fases iniciais.

Situação dos investimentos

E o que é necessário para dar um empurrão nessas soluções, especialmente aquelas que ainda engatinham? Em uma palavra, dinheiro. Pelos cálculos da McKinsey, os investimentos em tecnologia climática precisam crescer 10% ao ano e chegar a cerca de US$ 2 bilhões até 2030, o que representaria de 1% a 2% do PIB global.

Os recursos têm chegado ao setor, com a presença de mais investidores, mas ainda é preciso pisar fundo no acelerador para dar conta do desafio, principalmente porque fatores externos enxugaram os investimentos neste ano.

Segundo o relatório State of Climate Tech 2023, da consultoria PwC, o total de recursos de venture capital e capital privado no mundo caiu 50% neste ano em relação a 2022, ficando em US$ 638 bilhões. Se observado apenas o segmento de startups de tecnologias climáticas, a queda foi menor: 40%. Como consequência, a participação desse segmento aumentou, passando de 7% para 10% dos investimentos totais em startups em 2023.

Ainda que os valores tenham diminuído, a situação não é de todo ruim, porque a redução é creditada não a dificuldades do setor ou ao desinteresse de investidores, mas a fatores conjunturais, como turbulência geopolítica, inflação e aumento das taxas de juros, o que atrapalhou a todos os mercados.

Uma mudança importante identificada pelo estudo se deu na indústria, o mercado campeão em emissões (34%). Entre 2013 e o terceiro trimestre de 2022, os investidores despejaram menos de 8% das verbas em tecnologias climáticas para o setor industrial. A boa notícia é que o índice dobrou em menos de um ano (14%), entre o quarto trimestre de 2022 e terceiro trimestre deste ano.

Outro dado significativo foi o aumento de 24% na participação da energia solar nos investimentos e de 64% de hidrogênio verde. A área de captura, utilização e armazenamento de carbono, por sua vez, cresceu 39% desde 2022. “Embora haja um longo caminho a percorrer, os investidores estão cada vez mais investindo capital em tecnologias com maior potencial para reduzir as emissões, com uma mudança para tecnologias como hidrogênio verde e a captura, utilização e armazenamento de carbono”, diz o relatório.

Os dados são animadores, especialmente porque indicam uma tendência. Há um longo caminho a percorrer, sem dúvida, e o tempo é curto. É preciso correr. E para tornar a história ainda mais dramática, os desafios políticos e econômicos na luta para eliminar os combustíveis fósseis são gigantescos, como se pôde acompanhar nas tensas negociações da COP28. Mas não temos escapatória. Descarbonizar é preciso, e a tecnologia está aí para nos ajudar.