Como a queda no preço da commodities foi sentida na Agrishow 2024

RIBEIRÃO PRETO - Os produtores de grãos no Brasil enfrentam neste ano um problema duplo: além da queda do valor das commodities, houve baixa na produção. Na Agrishow, essa baixa levou o setor de máquinas a prever queda nas vendas, enquanto o setor bancário espera manter ou aumentar o volume de negócios.

O preço da soja no mercado baixou de R$ 200 para R$ 130 por saca, na comparação com 2022. Já o milho baixou de R$ 87 para R$ 57 por saca nos últimos dois anos, de acordo com dados da Esalq/B3.

Ao mesmo tempo, houve quebra na produção nesta safra por causa da falta de chuvas geradas pelo fenômeno El Niño. O último levantamento da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) do começo de abril, estima que a produção na safra 2023/24 deve atingir 294,1 milhões de toneladas, 8% ou 25,7 milhões de toneladas abaixo do obtido em 2022/23. Apesar de quedas na soja e no milho, deve haver aumento na produção de feijão, arroz, algodão e trigo.

No caso da soja, principal exportação agrícola do Brasil, não houve alta de preço no mercado internacional porque a Argentina teve uma boa safra neste ano, e deve compensar a falta de produto que seria gerada pela baixa no Brasil.

A redução da produção afeta os setores do agro de diferentes formas. Os fabricantes de máquinas agrícolas esperam queda de 10% a 15% nas vendas este ano, na comparação com 2023.

"Para 2024, esperamos que haja uma redução em torno de 10% [nas vendas]. Mas ainda estamos no começo do ano e tem muita coisa para acontecer", diz Eduardo Kerbauy, vice-presidente da Case New Holland para a América Latina.

Kerbauy destaca, no entanto, que o volume de produção está acima do registrado antes da pandemia e que, ao considerar os dados até 2030, a perspectiva é de alta. A CNH projeta que a produção total de grãos no país passe de 257 milhões de toneladas, em 2021, para 475 milhões até 2030.

No setor bancário, há mais otimismo: com a queda de faturamento, muitos produtores terão de renegociar contratos ou precisarão de mais crédito.

A Credicitrus espera um aumento de 15% no volume de negócios na Agrishow em relação ao ano passado, e atingir 400 milhões em negócios.

Já o Santander foi para a Agrishow com a meta de fechar R$ 2 bilhões em negócios, similar ao do ano passado. "Tínhamos uma meta de 50 bilhões de reais para a carteira do agro para 2023, atingimos 53,7 bilhões. Neste ano, queremos avançar mais 30% em cima desses 50 bilhões", disse Ricardo França, head de agronegócios do Santander.

França avalia que a liquidez do agro está "espremida" e diz que a tátíca para atrair clientes é fornecer taxas menores. “Eu consigo fazer, hoje, com financiamento de 5 ou 7 anos, uma linha precificada igual à do BNDES ou muito similar”, disse. Outra aposta do banco espanhol são novas cotas de consórcio, com taxas mais atrativas.

"A gente deve ter alguma melhora gradual, mas não acredito que a gente vá recuperar o patamar [de produção] que tivemos nos últimos anos. 2023 foi um ano muito positivo", diz Gustavo Freitas, diretor de crédito da Sicredi, sobre as expectativas com a feira.

Ele ressaltou ainda que a taxa Selic está mais baixa neste ano do que em 2023, e que a perspectiva de novos cortes de juros nos próximos meses pode levar produtores a adiarem o fechamento de negócios, assim como o anúncio do novo plano Safra, previsto para julho. A Sicredi espera conceder R$ 56 bilhões em crédito na safra 23/24, volume 35% maior do que em 2022/23.

Os organizadores da Agrishow esperam que a feira como um todo movimente R$ 13 bilhões em negócios, patamar similar ao do ano passado. O evento começou na segunda, 29, e termina nesta sexta, 3 de abril.

Nos estandes de venda de aviões privados e picapes, havia grande movimento. A TAM Aviação Executiva, que vende e aluga aviões para empresários do setor, esperava negociar seis aeronaves na feira, mesmo volume do ano passado, com modelos que custam a partir de US$ 700 mil, sem impostos. "A fila de espera pode chegar a dois anos, diz Leonardo Fiuza, presidente da TAM Aviação Executiva.