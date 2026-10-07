'Longevidade deve ser vista como economia, não custo', dizem especialistas

"Longevidade não é apenas custo, é economia. Os brasileiros com mais de 50 anos trabalham, investem, consomem e, muitas vezes, sustentam outras gerações". A afirmação é de Layla Vallias, confundadora do Data8, hub de pesquisa especializado na economia prateada, aquela focada nos 50+.

A especialista defende que a longevidade está tornando a vida financeira mais longa, complexa e compartilhada. Se viver mais significa financiar mais anos de vida, a aposentadoria deixa de ser a única resposta para a renda para dividir espaço com novas possibilidades e realidades. Em 2024, a expectativa de vida do brasileiro chegou a 76,6 anos, maior valor na série histórica.

Outro fator que entra na conta é a maior presença de pessoas maduras nas próximas décadas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estima que até 2070, a população acima dos 60 anos deve corresponder a cerca de 37,8% dos brasileiros, ou seja, 75,3 milhões de pessoas. Até lá, a expectativa de vida da população deve atingir 89,3 anos, segundo avaliação do IBGE.

Com a diminuição da população abaixo dos 30 anos — e consequentemente, da população ativa no mercado de trabalho —, é difícil imaginar um sistema que consegue fornecer a previdência necessária para esse aumento expressivo da população.

Para Lívia Hollerbach, head de insights e de dados e comportamento do Data8, a realidade é que os 50+ já combinam diferentes fontes de renda para fechar a conta: salário, oportunidades de freelancer, a aposentadoria, investimentos e até mesmo o aluguel de imóveis.

E um dos principais motivos para essa pressão financeira está em casa. "Mais da metade dos brasileiros com mais de 50 anos cuida das finanças de alguém próximo – e diz que não pode parar", explica Hollerbach.

As especialistas contaram para EXAME os destaques da pesquisa "Tsunami Prateado", coordenada pelo Data8, que analisa os hábitos financeiros e de consumo da população 50+ — e explicaram o que os dados indicam sobre a longevidade no Brasil.

Renda além da aposentadoria

"Os 50+ já movimentam R$ 1,8 trilhão por ano, cerca de 24% do consumo do país. Quanto mais dados, mais difícil fica tratar essa população como dependente ou economicamente periférica", afirma Vallias. A presença dessa população na economia é, para as coordenadoras da pesquisa, prova de que já passou da hora das instituições financeiras pensarem em pessoas maduras como "aposentados".

Desde 2021, os 50+ mudaram a sua relação com o dinheiro, processo que acompanhou o envelhecimento populacional.

De acordo com a pesquisa, eles estão mais digitalizados, com 45% de presença em bancos digitais, 17% investindo a partir de corretoras e 88% em instituições tradicionais. "A disputa já não é por inclusão, mas por quem consegue ajudar esse cliente a organizar, proteger e fazer o dinheiro durar mais. As empresas vão precisar considerar esse usuário e cliente desde o desenho dos produtos e serviços, UX, atendimento e comunicação", explica.

Os números são positivos: mostram que a população envelhece com possibilidades financeiras ampliadas, seja investir, contratar seguros, acessar crédito, comprar e vender ou apoiar filhos ou seus próprios pais.

Apesar disso, Vallias considera que a bancarização (que chegou a 98% dos 50+) não é o suficiente. Para uma vida que pode atravessar os 90 ou 100 anos, o ideal é que também entrem em pauta a educação financeira, a proteção contra golpes e o planejamento das finanças no longo prazo.

Digitalização dos 50+

A pesquisa mostra ainda que o estereótipo da pessoa madura que não entende de tecnologia não representa a realidade.

O acesso diário à internet atinge 87% dos 50+, liderado pelo celular. Apenas 6% do público permanece off-line.

Essa interação digital também é responsável por expôr essas pessoas a novos riscos, como golpes e fraudes digitais, especialmente os que se baseiam na chamada engenharia social.

Trata-se de uma forma de manipulação psicológica que usa da da enganação para conseguir dados pessoais, valores ou outras informações valiosas.

Mercado de trabalho e profissionais mais velhos

O mercado de trabalho também passa pela transformação da pirâmide etária. Atualmente, 27% dos profissionais mais velhos declaram se sentir excluídos do mercado de trabalho, o que indica que a longevidade ainda não está refletida nas empresas.

"Do outro lado, 72% dos gestores de grandes empresas dizem preferir contratar pessoas com menos de 40 anos. É uma contradição enorme para um país que está envelhecendo", diz Hollerbach.

A solução, de acordo com a especialista, envolve que as empresas revejam seus processos de seleção e recrutamento de talentos, que desde a primeira etapa já exclui profissionais qualificados e com inúmeras habilidades técnicas e interpessoais.

Outra solução é apostar na requalificação dos 50+, investindo em cursos de atualização e aperfeiçoamento. Além disso, um mercado de trabalho mais flexível também é um dos meios para garantir maior diversidade de idades entre os funcionários, o que pode favorecer tanto a economia quanto a inovação dentro das companhias.