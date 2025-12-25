Empresa gaúcha inicia projeto pioneiro de hidrogênio verde no Brasil

Mirando a descarbonização da sua logística, a Tramontina acaba de assinar contrato para implementar uma planta de produção de hidrogênio verde (H₂V) em um projeto pioneiro na indústria brasileira para a produção e o uso desse combustível renovável.
O foco? Abastecer a frota de empilhadeiras e veículos de mobilidade interna da companhia.
O investimento de R$ 43 milhões é em sua unidade de Cutelaria, em Carlos Barbosa (RS). As obras têm previsão de início em 2026, com entrada em operação prevista para meados de 2027. A empresa responsável pelo projeto é a GH2 Global.
Na fase inicial, o projeto deverá reduzir cerca de 100 toneladas de carbono equivalente por ano.
Mas a expectativa é ultrapassar 4 mil toneladas anuais conforme a expansão da planta e a ampliação do uso do hidrogênio em outros processos industriais intensivos em energia, em substituição ao uso de combustíveis fósseis no transporte.
O gás gerado na planta será encaminhado para todas as fábricas de Carlos Barbosa, Garibaldi e Farroupilha.
Com capacidade inicial de 1,25 MW, a planta poderá produzir até 500 quilos diários de hidrogênio verde de alta pureza, obtido por meio de eletrólise da água utilizando eletricidade 100% vinda de fontes renováveis certificadas e água pluvial, garantindo um processo sustentável do início ao fim.
“Essa iniciativa vai além da pauta ambiental. Trata-se de um investimento de longo prazo, que fortalece nossa segurança energética, melhora a eficiência logística e contribui de forma concreta para a transição do Brasil”, destacou Osvaldo Steffani, conselheiro-consultivo da unidade Cutelaria da Tramontina.
Do chão de fábrica à expansão industrial
Na primeira fase, o hidrogênio verde será aplicado na logística interna da divisão Starflon, substituindo empilhadeiras movidas a fósseis ou baterias convencionais.
Para a Tramontina, a transição criará as bases para uma operação com emissão zero no longo prazo e traz potencial de expansão para outros processos industriais da companhia.
O projeto recebeu parte do financiamento aprovado em edital de fomento do Governo do Rio Grande do Sul, reforçando o papel estratégico do estado na economia do hidrogênio e integra a estratégia mais ampla da gigante de bens de consumo na diversificação da matriz energética e aumento da autonomia operacional.
++ Leia mais: Tramontina fecha parceria com Voz dos Oceanos para combater poluição plástica
Um mapeamento da consultoria CELA identificou em 2025 mais de 100 projetos de hidrogênio verde e derivados, com R$ 454 bilhões em investimentos anunciados. A maioria se encontra em fase inicial de desenvolvimento, incluindo iniciativas de amônia, e-metanol e aço verde.
Atualmente, a única planta certificada em operação é da White Martins, em Pernambuco, e a empresa planeja a expansão para São Paulo.
Com o movimento, a Tramontina se antecipa à tendência global de eletrificação da logística, um segmento que responde por parte significativa das emissões e onde soluções de baixo carbono ainda são incipientes.
O Brasil tem potencial para liderar o mercado de hidrogênio verde pelo perfil da sua matriz energética limpa, mas ainda enfrenta desafios estruturais, como o custo elevado e a falta de escala da tecnologia.
-
1/45
Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG
(Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)
-
2/45
Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
3/45
LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
4/45
3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio
(3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)
-
5/45
SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio
(SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)
-
6/45
Kepler Weber: empresa encerrou terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 51,6 milhões, uma queda de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado
(Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)
-
7/45
Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas
(Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)
-
8/45
Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
9/45
Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
10/45
Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Magazine Luiza)
-
11/45
Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
12/45
Mercado Livre: maior dia de vendas da história aconteceu no 11.11, com alta de 56% nos acessos.
(Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
13/45
Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
14/45
WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
15/45
Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
16/45
MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário
(MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
17/45
Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
18/45
Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
19/45
Copel: vencedora na categoria Energia
(Copel: vencedora na categoria Energia)
-
20/45
Isa Energia: destaque na categoria Energia
(Isa Energia: destaque na categoria Energia)
-
21/45
Cemig: destaque na categoria Energia
(Cemig: destaque na categoria Energia)
-
22/45
Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza
(Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
23/45
Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
24/45
Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
25/45
Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia
(Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)
-
26/45
ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
27/45
Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
28/45
Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário
(Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)
-
29/45
C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi
(C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)
-
30/45
Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo
(Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)
-
31/45
Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
32/45
Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
33/45
Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
34/45
Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
35/45
Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas
(Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
36/45
Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
37/45
Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde
(Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)
-
38/45
Sabin: destaque na categoria Saúde
(Sabin: destaque na categoria Saúde)
-
39/45
Fleury: destaque na categoria Saúde
(Fleury: destaque na categoria Saúde)
-
40/45
EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística
(EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)
-
41/45
Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística
(Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)
-
42/45
Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística
(Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)
-
43/45
Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
44/45
Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
45/45
Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)