Empresa gaúcha inicia projeto pioneiro de hidrogênio verde no Brasil

Mirando a descarbonização da sua logística, a Tramontina acaba de assinar contrato para implementar uma planta de produção de hidrogênio verde (H₂V) em um projeto pioneiro na indústria brasileira para a produção e o uso desse combustível renovável.

O foco? Abastecer a frota de empilhadeiras e veículos de mobilidade interna da companhia.

O investimento de R$ 43 milhões é em sua unidade de Cutelaria, em Carlos Barbosa (RS). As obras têm previsão de início em 2026, com entrada em operação prevista para meados de 2027. A empresa responsável pelo projeto é a GH2 Global.

Na fase inicial, o projeto deverá reduzir cerca de 100 toneladas de carbono equivalente por ano.

Mas a expectativa é ultrapassar 4 mil toneladas anuais conforme a expansão da planta e a ampliação do uso do hidrogênio em outros processos industriais intensivos em energia, em substituição ao uso de combustíveis fósseis no transporte.

O gás gerado na planta será encaminhado para todas as fábricas de Carlos Barbosa, Garibaldi e Farroupilha.

Com capacidade inicial de 1,25 MW, a planta poderá produzir até 500 quilos diários de hidrogênio verde de alta pureza, obtido por meio de eletrólise da água utilizando eletricidade 100% vinda de fontes renováveis certificadas e água pluvial, garantindo um processo sustentável do início ao fim.

“Essa iniciativa vai além da pauta ambiental. Trata-se de um investimento de longo prazo, que fortalece nossa segurança energética, melhora a eficiência logística e contribui de forma concreta para a transição do Brasil”, destacou Osvaldo Steffani, conselheiro-consultivo da unidade Cutelaria da Tramontina.

Do chão de fábrica à expansão industrial

Na primeira fase, o hidrogênio verde será aplicado na logística interna da divisão Starflon, substituindo empilhadeiras movidas a fósseis ou baterias convencionais.

Para a Tramontina, a transição criará as bases para uma operação com emissão zero no longo prazo e traz potencial de expansão para outros processos industriais da companhia.

O projeto recebeu parte do financiamento aprovado em edital de fomento do Governo do Rio Grande do Sul, reforçando o papel estratégico do estado na economia do hidrogênio e integra a estratégia mais ampla da gigante de bens de consumo na diversificação da matriz energética e aumento da autonomia operacional.

++ Leia mais: Tramontina fecha parceria com Voz dos Oceanos para combater poluição plástica

Um mapeamento da consultoria CELA identificou em 2025 mais de 100 projetos de hidrogênio verde e derivados, com R$ 454 bilhões em investimentos anunciados. A maioria se encontra em fase inicial de desenvolvimento, incluindo iniciativas de amônia, e-metanol e aço verde.

Atualmente, a única planta certificada em operação é da White Martins, em Pernambuco, e a empresa planeja a expansão para São Paulo.

Com o movimento, a Tramontina se antecipa à tendência global de eletrificação da logística, um segmento que responde por parte significativa das emissões e onde soluções de baixo carbono ainda são incipientes.

O Brasil tem potencial para liderar o mercado de hidrogênio verde pelo perfil da sua matriz energética limpa, mas ainda enfrenta desafios estruturais, como o custo elevado e a falta de escala da tecnologia.