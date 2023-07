Sigma Lithium lança Instituto Lítio Verde e anuncia investimento de R$ 500 milhões

A Sigma Lithium, indústria de produção sustentável de insumo pré-químico de lítio em Araçuaí anuncia a criação do Instituto Lítio Verde. O objetivo é alavancar os projetos sociais com impacto e desenvolvimento econômico no Vale do Jequitinhonha (MG).

O patrimônio do Instituto é construído via doação pelos acionistas da Sigma Lithium de seu royalty mineral de 1% líquido (“NSR”) constituído em 2017 (“Royalty do Acionista”). O Royalty do Acionista representará um aporte inicial de mais de R$ 500 milhões ao longo da vida útil do projeto da Sigma Lithium.

"Sempre trabalhamos com o desenvolvimento da região por meio da Sigma. Agora, com o Instituto poderemos dar força em projetos de Parceria Público-Privada, com foco em educação, saúde e infraestrutura. Isto é possível por meio de planejamento e da destinação do valor doado pelos acionistas", diz Ana Cabral-Gardner, CEO da Sigma Lithium, em entrevista à EXAME.

Projetos do Instituto Lítio Verde

O primeiro projeto do Instituto é a construção de uma ponte a pavimentação de uma estrada que dá acesso aos bairros rurais. "Inauguramos o Instituto este fim de semana e demos início às obras da ponte. O impacto, neste caso, é maior do que muitos imaginam. Um exemplo é o de uma criança de oito anos com paralisia cerebral, que não consegue chegar até a APAE nos períodos de chuva. Assim, nossa meta é terminar a obra antes de novembro, quando o período chuvoso se inicia", afirma Ana.

De acordo com a executiva, as iniciativas são coordenadas após escutas com a comunidade. "Temos vinte estagiários de sustentabilidade que, quase diariamente, escutam as 80 famílias do local e elencam as prioridades. Grande parte dessas famílias são chefiadas por mulheres, algo que repercute nas ações que escolhemos para começar um trabalho que deve ser perene".

É por isto, por exemplo, que outro projeto apoiado pelo Instituto é o da reforma da escola da comunidade de Poço Dantas, em Itinga, com o projeto de horário integral focado em atividades que incentivam a identidade cultural, reforço escolar e esporte. "Estamos ampliando as atividades para que as crianças possam ficar mais na escola, de modo a melhorarem o desempenho e estarem num ambiente seguro enquanto as pessoas adultas das famílias trabalham durante todo o dia".

Outra ação é a de empoderamento econômico das mulheres e minorias por meio da criação de duas cooperativas microempreendedoras para as beneficiadas pelo programa Dona de Mim, em Itinga e Araçuaí. "O microcrédito tem um poder enorme. Se coloco um investimento inicial de 20 milhões de reais para 10 mil mulheres, e 2.000 se desenvolvem de fato. Ao longo do tempo, elas contratam pelo menos mais uma pessoa. Isto é, são 4.000 pessoas empregadas -- oito vezes o tamanho da Sigma em número de funcionários". O Dona de Mim, fruto da parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, já possui 1500 inscritas.

Expertise em ações sociais

Somando as ações do Instituto e da empresa em si, serão 2 bilhões de reais destinados aos cofres públicos nos próximos 13 anos. Além disto, a presidente da companhia reforça que ao longo dos anos outras ações foram realizadas. Um exemplo é o investimento de mais de 4 milhões de reais na construção de 2 mil reservatórios de captura de água da chuva para atender pequenos agricultores sustentáveis de Araçuaí e Itinga, durante o período de estiagem. "A iniciativa ajuda na contenção de enxurradas, prevenção da erosão e acúmulo de água. Além disto, fortalece a agricultura, o combate à fome a empregabilidade".

Já um investimento de 3 bilhões de reais é destinado ao desenvolvimento e construção do primeiro projeto de lítio no mundo sem barragem de rejeitos. A planta industrial verde possui equipamentos digitalizados de última geração, onde o lítio bruto é transformado em produto com alto grau de pureza para a indústria de baterias elétricas. O processo de produção da Sigma Lithium não utiliza químicos nocivos, não tem barragem, utiliza 100% de eficiência em energia renovável e recircula 100% da água utilizada na planta industrial verde.

Como a planta não tem barragem, os rejeitos são empilhados a seco para serem comercializados e exportados, tornando a Sigma Lithium a única produtora global de lítio zero rejeito. Já a ausência de produtos químicos para o beneficiamento do lítio evita a contaminação da água e do solo e contribui para preservar os rios e as matas da região.