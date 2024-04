Setor solar: empreendedores vão ter acesso a qualificação para alavancar resultados

A Oracle e a Sunhub Educação, hub de soluções e inovação para o setor solar e pertencente ao Bonö Group, fecharam parceria para oferecer qualificação aos empreendedores do mercado fotovoltaico nacional. As áreas de gestão, controladoria e governança serão o foco do treinamento.

Para quem está à frente das empresas que atuam com projetos e instalação de painéis solares no território nacional, vai ser uma oportunidade de ter contato com as experiências e processos da multinacional conhecida por cases importantes, como Spotify, FedEx, Bosch, Toyota e TIM. A Oracle é dona da maior ERP do mundo, trabalhando junto à gestão de negócios.

Segundo a Sunhub, na prática, a proposta da parceria é reforçar o desenvolvimento de habilidades essenciais para criar soluções inovadoras para o mercado fotovoltaico nacional. Será a oportunidade de ter contato com ferramentas de aprimoramento da análise de dados e de redução de custos para de negócios complexos.

Expansão

Na segunda-feira, 8, a Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar) divulgou, a partir da compilação de dados da Agência Internacional para as Energias Renováveis (Irena), que o Brasil subiu duas posições no ranking de capacidade instalada de energia solar fotovoltaica no mundo em 2023, atingindo o sexto lugar, com 37,4 gigawatts (GW).

"A sexta colocação coloca o Brasil em posição de destaque na geopolítica global de transição energética e é fruto dos cerca de 11,9 gigawatts (GW) adicionados da fonte solar no ano de 2023", informou a Absolar.