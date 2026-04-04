Rumo inova para proteger fauna e reduzir impacto das ferrovias; veja imagens

Tem algo de improvável na cena: um grupo de macacos-prego atravessando uma ferrovia sem tocar o chão, caminhando pelas copas das árvores como se a linha de trem embaixo simplesmente não existisse.

Mas é exatamente isso que as armadilhas fotográficas da Rumo vêm registrando desde o fim de 2025 — e o flagrante não é só uma boa foto. É o sinal de que uma aposta da empresa na proteção da fauna está funcionando.

A Rumo, que opera há 10 anos e administra mais de 14 mil quilômetros de ferrovia em nove estados, já conta com uma frota de 1.400 locomotivas e 35 mil vagões. É uma das principais artérias do agronegócio brasileiro — e sua malha passa por cerca de 500 municípios.

Pontes de dossel ao redor da operação da Rumo impedem acidentes envolvendo espécies de animais e evitam que grupos de animais sejam separados pela passagem dos trens (Rumo/Divulgação)

Crescer, para a empresa, envolve necessariamente lidar com impactos territoriais em escala. Ruído, uso de água, gestão de resíduos e o impacto sobre a fauna local figuram entre os principais desafios das licenças de instalação.

As chamadas pontes de dossel são uma das respostas a esse último desafio. As estruturas são instaladas sobre os trilhos na altura das copas das árvores para criar uma passagem aérea contínua entre fragmentos de vegetação atravessados pela ferrovia.

A lógica é direta: espécies arborícolas como macacos evitam descer ao solo para cruzar obstáculos. Quando uma ferrovia divide um fragmento de mata ao meio, o resultado prático é o isolamento de populações — o chamado efeito barreira. As pontes tentam desfazer esse corte sem interromper a operação.

Como funciona?

A empresa conta hoje com 11 dessas estruturas em três malhas. Na Malha Paulista, sete foram implantadas entre 2024 e 2025 em pontos definidos a partir de estudos de paisagem e conectividade ecológica: duas em Fernando Prestes, três em Cotia e duas no Parque Estadual da Serra do Mar, entre São Vicente e a capital paulista.

Na Malha Norte, três estruturas ficam em Cassilândia, no Mato Grosso do Sul, e há ainda uma na Malha Central, em São Simão, Goiás. O monitoramento, conduzido pela consultoria ViaFauna com armadilhas fotográficas, já registrou, além dos macacos-prego, o pato-do-mato e o jacurutu — a maior coruja do Brasil.

No Mato Grosso, a companhia já conta com viadutos vegetados para travessia de animais e mais de 2 mil passagens subterrâneas para a fauna noturna (Rumo/Divulgação)

"As pontes de dossel ajudam a reduzir o risco de atropelamentos e aumentam a segurança tanto para os animais quanto para a operação ferroviária", afirma Tatiane Bressan Moreira, coordenadora do Programa de Proteção à Fauna da Rumo.

A iniciativa se encaixa numa lógica que a empresa repete em outras frentes: tratar a agenda ambiental como parte da eficiência operacional, não como custo separado.

A estratégia passa por transportar mais carga em menos viagens — reduzindo emissões por tonelada — e ganhar eficiência energética com tecnologia. Entre 2020 e o ano passado, o volume transportado saltou de 50 bilhões para 84 bilhões de TKU (toneladas por quilômetro útil), enquanto as emissões específicas caíram.

"Temos certeza de que a melhor maneira de ter eficiência e entregar um produto melhor para o cliente é olhar para essas novas tecnologias de diminuição de emissão e consumo. No fundo, isso gera preço melhor e traz competitividade", disse Natalia Marcassa, vice-presidente de Regulatório, Institucional e Comunicação da Rumo, em entrevista à EXAME em janeiro.

Travessia de animais

Onde a empresa constrói do zero, as medidas vão além. No Mato Grosso, o primeiro trecho de uma nova ferrovia já conta com viadutos vegetados para travessia de animais e mais de 2 mil passagens subterrâneas para a fauna noturna.

Na Malha Paulista, o plano é quase dobrar a capacidade de transporte até 2032 — de 40 para 70 milhões de TKU —, com investimentos em duplicação de vias e eliminação de passagens em nível, os cruzamentos onde a ferrovia intercepta ruas e avenidas.

"Eliminar esses conflitos urbanos traz melhoria na fluidez, diminui acidentes e reduz emissões de carbono, porque o trem passará de forma mais fluida", explica Marcassa.

Para 2026, o cronograma prevê seis novas pontes de dossel em São Paulo — três em Bauru, duas no Parque Estadual da Serra do Mar e uma em Cotia. "A continuidade das pesquisas de campo nos próximos anos permitirá converter os dados coletados em soluções cada vez mais eficazes para a preservação da biodiversidade no modal ferroviário", diz Tatiane.