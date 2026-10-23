McDia Feliz arrecada R$ 28,5 milhões, maior valor em 38 anos de campanha

O McDia Feliz arrecadou R$ 28,5 milhões em 2026, o maior valor registrado desde a criação da campanha beneficente do McDonald's, em 1988. O resultado da 38ª edição, realizada em 22 de agosto, representa um aumento de R$ 500 mil em relação ao ano anterior. Os números foram divulgados em primeira mão à EXAME.

A arrecadação será destinada à Casa Ronald McDonald Brasil e ao Instituto Ayrton Senna, organizações que atuam, respectivamente, no apoio a crianças e adolescentes que necessitam de cuidados de saúde e na melhoria da educação pública.

Na área da saúde, os recursos vão beneficiar 69 projetos desenvolvidos por 46 instituições, distribuídas em 19 estados e no Distrito Federal. As iniciativas incluem serviços de acolhimento a famílias durante tratamentos médicos, apoio à estrutura hospitalar e ações voltadas ao diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

Na educação, a campanha contribuirá para a formação de mais de 9 mil educadores, com impacto previsto na trajetória de aprendizagem de mais de 577 mil estudantes da rede pública. Os recursos serão direcionados às ações do Instituto Ayrton Senna, que desenvolve programas de formação de professores e gestores, alfabetização e melhoria da aprendizagem em parceria com redes públicas de ensino.

“Esse resultado mostra a força de uma mobilização que, há 38 anos, une nossos clientes, colaboradores, franqueados e parceiros em torno de um propósito comum. Mais do que celebrar um novo recorde, temos a satisfação de ver essa solidariedade se transformar em oportunidades reais para milhares de crianças e jovens em todo o Brasil”, afirma Rogério Barreira, CEO da divisão brasileira da Arcos Dorados, operadora do McDonald's no país.

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Campanha já arrecadou mais de R$ 478 milhões desde 1988

Criado no Brasil em 1988, o McDia Feliz começou com foco no financiamento de iniciativas de saúde voltadas a crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Em 2018, a campanha passou a apoiar também projetos educacionais, por meio de uma parceria com o Instituto Ayrton Senna.

Ao longo das 38 edições, a iniciativa acumulou mais de R$ 478 milhões em arrecadação e, segundo os dados da campanha, contribuiu para ações que alcançaram mais de 11 milhões de crianças e jovens no país.

A Casa Ronald McDonald Brasil, uma das beneficiárias, atua há mais de 27 anos no apoio a famílias de crianças e adolescentes em tratamento médico. Entre os serviços oferecidos estão hospedagem, transporte e alimentação para pacientes e familiares que precisam se deslocar de suas cidades para ter acesso a atendimento especializado.

A organização também mantém espaços de acolhimento dentro de hospitais e desenvolve iniciativas de capacitação de profissionais de saúde e de educação para identificação precoce de sinais e sintomas do câncer infantojuvenil.

Desde o início de sua atuação, a instituição informa ter beneficiado diretamente mais de 3,3 milhões de crianças e adolescentes, além de capacitar mais de 50 mil profissionais e estudantes da área da saúde em diagnóstico precoce.

Ao todo, mais de 2 mil projetos de 111 instituições foram contemplados em diferentes regiões do Brasil.

Já o Instituto Ayrton Senna, que passou a integrar o McDia Feliz em 2018, atua há mais de 31 anos em parceria com redes públicas de ensino. A organização desenvolve programas que envolvem formação de professores, alfabetização, competências socioemocionais e gestão educacional.

Segundo o instituto, suas iniciativas somam mais de 40 milhões de atendimentos a crianças e jovens em aproximadamente 3,3 mil municípios brasileiros.

O McDia Feliz é promovido pela Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald's no mundo, com operações em 21 países e territórios da América Latina e do Caribe. A companhia possui cerca de 2.500 restaurantes, entre unidades próprias e franqueadas, e emprega mais de 100 mil pessoas na região.