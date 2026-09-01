ESG
COP31Melhores do ESGAmazôniaAttest ESG

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

LATAM reaproveita 315 kg de tecidos de uniformes e transforma em brindes para o Rock in Rio

Em parceria com a Costurando Sonhos, programa Segundo Voo já desviou 8,55 toneladas de resíduos têxteis em 2025 e gerou renda para 20 costureiras

Além do impacto ambiental, projeto gera renda e fortalece a autonomia de 20 costureiras (Divulgação / LATAM)

Além do impacto ambiental, projeto gera renda e fortalece a autonomia de 20 costureiras (Divulgação / LATAM)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 15h00.

Última atualização em 1 de setembro de 2026 às 15h05.

Priorizar nos meus resultados Google

Todo uniforme tem um ciclo de vida, até o dia em que é "aposentado". Mas na LATAM, esse fim também pode ser um recomeço: é dali que nasce o Segundo Voo, programa que dá uma segunda vida a calças, aventais, saias e blazers que já cumpriram sua função a bordo.

Neste ano, a iniciativa irá transformar 315 kg de tecido desses uniformes em nécessaires, distribuídas como brindes durante o Rock in Rio. 

A transformação acontece em parceria com a Costurando Sonhos, organização sem fins lucrativos que reúne 20 costureiras e movimenta uma rede de cerca de 100 pessoas em torno da produção têxtil. 

Raquel Argentino, gerente de Sustentabilidade e Impacto Social da LATAM Airlines Brasil, destaca que o programa vai muito além da redução do impacto ambiental por meio do reaproveitamento de resíduos do setor da moda. 

"Ele nos permite fortalecer a comunidade via parcerias, geração de renda e fomento ao consumo responsável. Nossos parceiros transformam o antigo uniforme em novos produtos, gerando renda direta", afirma, em entrevista à EXAME.

Criado no Peru há cinco anos, o Segundo Voo hoje está presente também no Brasil, Equador, Colômbia, Paraguai e Chile. Em 2025, mais de 60.080 peças de uniforme e o equivalente a 8,55 toneladas foram destinadas ao programa.

Com esse material, foram produzidos 7.940 brindes, entre nécessaires, ecobags, sacolas, chaveiros, shoulder bags, porta-notebooks e porta-cabos.

Para a LATAM, a parceria com organizações como a Costurando Sonhos cria uma ponte entre a agenda ambiental e a inclusão produtiva de mulheres, que encontram na costura uma oportunidade de trabalho, geração de renda e desenvolvimento profissional.

No Rock in Rio, a entrega das nécessaires não vai ser no modelo tradicional de balcão. Ao lado da réplica da cabine Premium Business da companhia aérea, uma máquina de prêmios vai concentrar a distribuição: dentro da estrutura, uma corrente de ar faz circular bolinhas que representam os diferentes brindes, transformando a retirada em uma espécie de desafio para o público.

  • Renner: varejista divulga resultados após o fechamento do mercado

    1/7 Renner: varejista divulga resultados após o fechamento do mercado (RENNER)

  • Riachuelo: Direitos Humanos e Condições de Trabalho

    2/7 Riachuelo: Direitos Humanos e Condições de Trabalho (Riachuelo)

  • C&A: Diversidade e Igualdade e Resíduos e Efluentes

    3/7 C&A: Diversidade e Igualdade e Resíduos e Efluentes (size_960_16_9_cea-divulgacao-jpg.jpg)

  • GAP: Direitos Humanos e Condições de Trabalho

    4/7 GAP: Direitos Humanos e Condições de Trabalho (Shoppers line up for an elevator outside a GAP at the King of Prussia Mall, United States' largest retail shopping space, in King of Prussia)

  • H&M: lucro acima do previsto anima mercado, mas tarifas nos EUA preocupam

    5/7 H&M: lucro acima do previsto anima mercado, mas tarifas nos EUA preocupam (H&M)

  • PUMA: Direitos Humanos e Condições de Trabalho e Emissões e Mudanças Climáticas

    6/7 PUMA: Direitos Humanos e Condições de Trabalho e Emissões e Mudanças Climáticas (Luciana Soares, diretora de Marketing da Puma)

  • ZARA: Recursos Hídricos

    7/7 ZARA: Recursos Hídricos (Zara, Pull&Bear, and Bershka Stores To Close In Venezuela As Inditex Brands Exit)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeClimaMudanças climáticasImpacto social
Próximo

Mais de ESG

Carlos Nobre alerta que El Niño pode ser o mais forte em 100 anos

A taça de champanhe francesa vai ficar mais forte: por trás disso está o calor extremo

Financiamento climático: o desafio de fazer o dinheiro chegar aos territórios

Mais na Exame

Ciência

Novo 'interruptor' dos ossos pode abrir caminho para tratar osteoporose

Pop

Rock in Rio 2026: onde assistir aos shows deste domingo, 13, ao vivo e de graça

Inteligência Artificial

A corrida pela IA pode encarecer seu próximo smartphone. Entenda por quê

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD