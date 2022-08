Festival mais verde: MECAInhotim terá palco movido a energia sustentável

O festival de música MECAInhotim começa nesta sexta-feira, 12, em Brumadinho, Minas Gerais. Neste ano, a Heineken, patrocinadora oficial do evento, instalou uma miniusina sustentável no maior museu a céu aberto do mundo, possibilitando que as ativações da cervejaria no evento sejam movidas à energia verde como uma das iniciativas de sua plataforma Green Your City.

O projeto teve início em novembro de 2021 com a marca utilizando energia verde para iluminar restaurantes, bares, e pontos icônicos das três capitais do Brasil — SP, RJ e BH — como forma de celebrar os compromissos sustentáveis da marca, além de referenciar o uso de energia limpa e 100% renovável na produção da cerveja. A marca também anunciou recentemente suas quatro metas de sustentabilidade para 2030:

Energia Verde: 50% dos pontos de venda de Heineken em 19 capitais terão energia renovável até 2030. A marca atua como ponte e multiplicadora na conversão para fontes sustentáveis de energia;

Circularidade: 80% das embalagens de vidro da Heineken serão circulares até 2030. Implantar um sistema de economia circular para as embalagens, inclusive para as garrafas long necks, é um compromisso prioritário para a marca;

Micro Florestas: Em parceria com o projeto Floresta de Bolso, a Heineken vai implantar micro florestas urbanas em 19 capitais do país até 2030. Os bolsões verdes vão colaborar para a melhora de qualidade do ar, manutenção do clima, controle de enchentes e regeneração do bioma original;

Consumo Consciente: Desde 2010 a Heineken investe 10% de toda sua verba de marketing em ações de consumo consciente. O lançamento de Heineken 0.0 representa um forte incentivo para essa mudança de comportamentos. E, até 2030, os esforços serão multiplicados para que nenhum consumidor assuma a direção de um carro após ingerir uma Heineken.

A estrutura instalada no festival, desenvolvida em parceria com a My Own Energy ( M.O.E ), empresa focada em facilitar o acesso à energia renovável —, consiste em 28 placas fotovoltaicas que ocupam o espaço de 70m² na entrada do museu. Juntas, elas formam a usina que vai captar energia limpa e será conectada a geradores, abastecendo as ativações da marca, desenvolvidas em conjunto com Atenas: o Heineken Stage, palco onde DJs se apresentarão durante os três dias de festival.

O espaço também conta com placas solares que geram energia e abastecem a instalação artística formada por plantas e luzes, fazendo com que o público sinta o movimento pulsante e vivo da natureza. Além do Heineken Stage, o Greener Bar também será totalmente abastecido por energia verde.

Além das iniciativas envolvendo energia verde, o pilar de circularidade da marca também será ativado, com a instalação de cinco máquinas de moagem de vidro para garantir a circularidade de todas as garrafas utilizadas durante o festival.

Como a Havaianas amplia a reciclagem de sandálias e impacta cooperativas

O evento multicultural da MECA, maior plataforma cultural do mundo, em parceria com o Instituto Inhotim, sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil, tem a proposta de explorar os universos de música, arte, moda, tecnologia e conhecimento. Durante o MECAInhotim, a exuberância do parque botânico e das galerias de arte do Inhotim serão um destaque a mais, além da programação, diurna e noturna, com shows, talks e workshops.

“Por meio da nossa plataforma Green Your City, damos mais um passo na jornada de incentivar a reflexão sobre sustentabilidade, mostrando ao público presente em Inhotim a importância de pensar sobre os impactos que causamos no meio ambiente e como é possível viver de forma mais verde”, afirma Eduardo Picarelli, diretor da Business Unit da marca da Heineken no Brasil.

Pra fechar, a programação musical do Heineken Stage contará com os DJs Rafael Urenha e Lucio Ribeiro, também organizadores da Party Íntima, uma das mais lendárias festas da noite paulistana, que ao lado de Bright Clouds, Chiara Rodello, Garage Disco, Larys e Bota Rosa Treme, animarão o espaço.

Confira o line up do Heineken Stage:

Sexta-feira (12/8):

17h às 19h - Bright Clouds

19h às 21h - Chiara Rodello (@butebutebute)

21h às 00h - Garage Disco

Sábado (13/8):

18h às 22h - Party Íntima (Lucio + Rafael)

22h às 23h - Playlist (Show Caetano)

23h às 00h - Larys

Domingo (14/8):

13h às 16h30 - Bota Rosa Treme (BH - Jambruna + Cordoval + Charlotte)

