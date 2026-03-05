Energia solar reduz custo com irrigação para plantio de açaí na savana amazônica

*Por Kendria Cavalcante, com edição de Daniel Nardin e Luciene Kaxianawá

Depois de duas décadas morando em Boa Vista, seu Paulo Serra sempre comentava com amigos paraenses sua maior saudade do tempo que morou em Santarém: uma boa tigela de açaí.

Um desses amigos, ao retornar de viagem, trouxe 300 caroços. Eram as sementes que Paulo precisava para iniciar um plantio no seu terreno, para seu próprio consumo. Quando os pés deram frutos, foi muito mais do que esperava. Veio então a ideia de iniciar um negócio e incentivar outras pessoas.

Hoje, o “Açaí du Serra” é uma fábrica de açaí, que ajuda a matar a vontade de paraenses espalhados pela capital de Roraima e outros que passaram a também consumir o açaí in natura, algo que não era tão comum.

Para atender diferentes gostos, montou uma loja, onde ele é "frozen” que é uma versão cremosa e refrescante do açaí, com textura de sorvete de máquina (expresso), servido em casquinhas, tigelas com frutos e outros ingredientes. Algo que, ele bem sabe, causa arrepios nos amantes do “açaí raiz”.

Para ele, o mais importante é que as pessoas conheçam os benefícios e consumam.

“Tem gente que toma natural ou com charque, peixe. Entrego em todos os bairros. E tem gente que prefere como frozen. Para mim, não importa e cada qual com seu jeito. Importante é que faz bem e fortalece essa cultura do açaí aqui”, diz.

A produção vem aumentando todos os meses, para atender uma demanda que só cresce. São 300 litros de açaí produzidos na fábrica, todos os dias. Para isso, Paulo precisou incentivar outras pessoas a plantar açaí também, o que gerou novos negócios e o açaí vem se expandindo no Estado, com diferentes iniciativas de plantio, beneficiamento e comércio.

Um dos conhecidos de Paulo, do ramo de produção de gramas, ouvindo as histórias e o potencial do açaí na região, resolveu apostar.

Almir Sá decidiu fazer o que muitos achavam improvável, para não dizer impossível. Plantou mudas de açaí em sua propriedade, localizada numa região de cerrado ou savana amazônica, conhecida na região como lavrado.

Açaí que vem direto do Lavrado

A imagem que retrata a Amazônia costuma ser a da floresta tropical úmida, um bioma caracterizado pela mata fechada e de rios largos e igarapés, com um sem fim de espécies. Porém, no extremo norte do Brasil, o Lavrado de Roraima é a maior área contínua de savana da Amazônia brasileira.

Conforme publicação técnica do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), são mais de 42,7 mil km2, cobrindo a tríplice fronteira entre Brasil, Guiana e Venezuela.

“Esta ecorregião contém um conjunto diversificado de fitofisionomias formando um mosaico de ecossistemas, não florestais (savanas típicas) e florestais, associados a diferentes tipos de solo, gradientes altitudinais e hidrológicos”, reforça a publicação.

Localizada na zona rural de Boa Vista, a propriedade de Almir Sá apresenta a paisagem típica da savana amazônica, com vegetação aberta e baixa, com árvores e arbustos em diferentes densidades, com maior domínio de ervas e capins. Ouvindo os conselhos de Paulo, Almir resolveu também apostar.

Começou usando uma área pequena da propriedade e foi aumentando, respeitando os limites onde poderia produzir. Hoje, cultiva 18 hectares do fruto, com cerca de 15 mil pés de açaí.

As mudas escolhidas foram justamente as que são usadas para plantio em terra firme, o que exige o uso de irrigação para garantir o desenvolvimento das plantas.

"Já estou na quarta colheita e sou realizado em tudo que já consegui evoluir na nossa propriedade, agora já temos demandas maiores e já estamos estudando a nova ampliação da área plantada”, comenta.

Antes desse novo passo, Almir enfrentou o primeiro obstáculo. O alto custo de energia, usada pelos motores que levam água de poço para irrigar toda a plantação.

“Chegamos a pagar 18 mil reais por mês de energia. Então, seria muito pesado e nós buscamos um financiamento com o Sicredi para financiar uma usina de 200 placas, que produz 11 mil kilowatts e nos atende com o que precisamos”, afirma.

Além da energia limpa, a propriedade tem outros pontos de atenção com a sustentabilidade e boas práticas.

“Estamos fazendo a ‘cama de galinha’ (técnica para produção de adubo orgânico). Então, aqui não entra agrotóxico de nenhum tipo”, afirma.

Para essas ações, é preciso investimento, que muitas vezes vem do crédito. Como destaca Almir, a orientação ajudou a tirar o projeto do papel e estruturar a usina solar que atende a plantação com segurança.

Para João Vitor, gerente do Sicredi em Roraima, a disponibilidade de crédito para produtores e para a agricultura familiar tem sido um motor para a economia local. Ele destaca que, mesmo em pouco tempo, os investimentos já impulsionam a geração de empregos e atraem novos aportes financeiros para o setor.

"Hoje estamos voltados para quem busca alavancar seus negócios. A gente tem algumas linhas que são desenvolvidas somente para produtores rurais de frutos amazônicos, como o açaí, o buriti, a bacaba… são alguns frutos presentes no nosso estado que tem taxas subsidiadas", comenta João Vitor.

Tecnologia para aumentar produção e garantir qualidade

A produção de Almir Sá do fruto de açaí vai direto para Paulo Serra, que hoje tem nos fornecedores cerca de 80% da sua produção do açaí beneficiado.

Além do seu próprio plantio, que iniciou com 300 sementes e hoje são 6 mil pés, ele adquire e incentiva outros produtores para atender a fábrica e a loja. Mas, também incentiva outros a montar negócios da cadeia do açaí e não teme concorrência, pois aposta no crescimento desse mercado.

"Sou um apaixonado pelo açaí. Hoje minha família e eu vivemos dele. Posso falar que o Açaí já é um sucesso consolidado no Estado. Já fui em outros estados levando minha experiência de sucesso para outros produtores. Quero cada vez mais ver a evolução e poder contribuir levando minha experiência de amor que tenho com o açaí”, comenta.

O cuidado com o beneficiamento do açaí é permanente, mas divulgação de boas práticas e a cobrança por fiscalização aumentam quando surgem casos de doença de Chagas, como ocorreu recentemente em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

“É importante mostrar que a maioria (dos produtores) faz da maneira correta, com cuidado, para que as pessoas não tenham receio”, destaca.

Ele também tem dialogado com o poder público do município e do Estado para treinamentos e fiscalização, que dá mais segurança para quem consome.

Ele explica que na indústria são várias etapas, que incluem a seleção dos frutos e lavagem deles em tanques de limpeza. Depois, passam por um processo de branqueamento antes da batedeira, o que elimina as impurezas.

Afinal, o que pode causar o mal de Chagas são as fezes do inseto barbeiro, espécie de besouro e não o fruto em si.

“Meu desafio agora é levar informação sobre a importância do branqueamento para segurança do nosso produto. Queremos continuar sem casos do barbeiro no estado, mas para isso é necessário fazer a nossa parte. Busco as associações, vou nas propriedades dos amigos. Temos que seguir os bons exemplos e buscar desenvolvimento sustentável com segurança”, complementa.

As iniciativas de Almir Sá e de Paulo Serra são alguns dos exemplos que promovem a produção de açaí em Roraima. Segundo dados do IBGE de 2024, sem contabilizar os plantios mais recentes, o mercado de açaí tem domínio do Pará, com 93% da produção nacional e mais de 1,6 mil toneladas.

O Amazonas vem na sequência, com 5% e Roraima tem 1% da produção nacional. Mas, no que depender dos produtores locais e do aumento da procura, essa cultura tem forte potencial de crescimento.

"A tendência é crescer cada vez mais e ampliar pois temos todos os pontos favoráveis para o plantio do açaí na nossa região. O açaí é o nosso ouro da Amazônia, ele tem ganhado espaço e o consumo do fruto no estado já é significativo. As áreas de plantio estão avançando, tem estudos sendo realizados e nós estamos ajudando a divulgar a importância desse fruto amazônico que já caiu na tigela do roraimense", comemora Almir Sá.