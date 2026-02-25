Em plena transição energética, CEOs de energia lideram sob pressão do curto prazo

Resultados financeiros, instabilidade econômica, riscos regulatórios e gestão de crises operacionais dominam a agenda dos CEOs de energia no Brasil.
Em um setor pressionado por volatilidade e incertezas, a maior parte do tempo das lideranças é consumida por demandas imediatas. É o que revela a nova edição da Global CEO Survey, da PwC, divulgada nesta quarta-feira: 56% do tempo dos CEOs é dedicado a temas com horizonte inferior a um ano, enquanto apenas 11% vai para estratégias de longo prazo. O levantamento ouviu 4.400 executivos em 95 países, incluindo o Brasil.
Ao mesmo tempo, essas grandes companhias precisam avançar em uma das maiores transformações para uma economia de baixo carbono: a transição energética, que exige planejamento de longo prazo, investimentos bilionários e decisões estratégicas visando inspirar todo setor. Para 2026, o desafio é transformar as soluções em infraestrutura, indústria e escala real.
“Em um cenário marcado por instabilidade e pressão por tecnologias limpas, é inviável avançar em todas as frentes. A construção de valor exige priorização clara”, afirma Daniel Martins, sócio e líder do setor de energia e serviços de utilidade pública da PwC Brasil.
Para destravar a inovação, o maior gargalo apontado pelos executivos é justamente a gestão do tempo. O movimento caracterizado como “Pressão do curto prazo” reduz drasticamente o espaço para estratégias mais profundas, alerta a consultoria.
Brasil avança mais rápido e compete em novos mercados
Apesar das amarras impostas pelo curto prazo, a pesquisa também revela que o setor vive um ciclo ativo de reinvenção e o Brasil se consolida como líder da transição energética.
Metade dos CEOs brasileiros de energia afirma já competir em novos mercados, como hidrogênio verde, biocombustíveis avançados, mobilidade elétrica e soluções digitais para eficiência energética.
Segundo a PwC, o movimento é impulsionado principalmente pela convergência entre tecnologia já existentes e sustentabilidade.
A diversificação reflete a busca por novas fontes de receita, maior eficiência operacional e posicionamento estratégico diante das mudanças no perfil da demanda, com avanço em áreas como geração renovável, digitalização, serviços energéticos e novas infraestruturas.
Para o especialista da PwC, estamos em um momento de tensão geopolítica e de riscos crescentes que exigem um planejamento das "demandas atuais e os investimentos que definirão o futuro energético".
Clima entra no negócio, mas ainda com alcance limitado
A incorporação dos riscos e oportunidades climáticas às decisões estratégicas começa a avançar, mas ainda ocorre de forma concentrada.
Segundo a pesquisa, 37% das empresas de energia no Brasil já têm processos definidos para considerar fatores climáticos no desenvolvimento e no design de produtos, índice superior às médias brasileira (25%) e global (24%).
O resultado sugere que a agenda climática começa a influenciar diretamente decisões relacionadas à oferta, às tecnologias e às soluções do setor.
Ainda assim, essa integração permanece restrita a algumas frentes. Apenas 27% das companhias consideram o clima em processos de fusões e aquisições (M&A) e na cadeia de suprimentos, o revela um potencial para amadurecimento.
À EXAME, Daniel Martins disse que o setor está apenas no início dessa jornada. "As empresas reconhecem os riscos climáticos e os impactos da crise em suas operações, seja do ponto de vista da adaptação ou na criação de novos modelos de negócio e produtos. Mas ainda há muito caminho a trilhar", garante.
Segundo o executivo, quando se observa a operação do setor elétrico, o efeito de eventos extremos é sentido especialmente na rede de transmissão.
Para responder a esses desafios, será necessário investir fortemente em antecipação de cenários, definição de uma governança mais ágil para gestão de crises e maior uso de tecnologia. Além disso, a realidade imposta pelo clima exige uma maior coordenação entre os diferentes stakeholders, com integração entre empresas, reguladores e poder público.
A pesquisa também ressalta que o avanço nas exigências de reporte em sustentabilidade ampliou a base de dados das empresas e abriu uma "janela de oportunidade".
“Com decisões mais bem fundamentadas, as organizações podem evoluir de uma abordagem focada apenas na mitigação de riscos para uma estratégia orientada à criação de valor”, destaca Daniel.
Principais ameaças, segundo os CEOs
No curto prazo, o ambiente externo adiciona novas camadas de complexidade. A instabilidade macroeconômica é apontada como a principal ameaça ao setor nos próximos 12 meses por 33% dos CEOs, seguida pela disrupção tecnológica (27%) e pela escassez de talentos (23%).
Já as mudanças climáticas aparecem com peso superior às médias nacional e global, sendo citadas por 23% dos executivos.
Os riscos geopolíticos, conflitos e tarifas comerciais permanecem em segundo plano, enquanto temas ligados à segurança e ao uso responsável da inteligência artificial ainda ocupam espaço limitado nas preocupações das lideranças.
“Os CEOs precisam evitar o chamado ‘teatro da inovação’ e garantir que ela gere valor concreto. A integração consistente entre tecnologia, sustentabilidade e estratégia financeira é fundamental para transformar desafios estruturais em oportunidades reais de crescimento”, conclui o líder de energia da PwC.
-
1/45
Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG
(Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)
-
2/45
Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
3/45
LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
4/45
3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio
(3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)
-
5/45
SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio
(SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)
-
6/45
Kepler Weber: empresa encerrou terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 51,6 milhões, uma queda de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado
(Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)
-
7/45
Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas
(Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)
-
8/45
Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
9/45
Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
10/45
Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Magazine Luiza)
-
11/45
Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
12/45
Mercado Livre: maior dia de vendas da história aconteceu no 11.11, com alta de 56% nos acessos.
(Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
13/45
Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
14/45
WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
15/45
Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
16/45
MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário
(MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
17/45
Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
18/45
Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
19/45
Copel: vencedora na categoria Energia
(Copel: vencedora na categoria Energia)
-
20/45
Isa Energia: destaque na categoria Energia
(Isa Energia: destaque na categoria Energia)
-
21/45
Cemig: destaque na categoria Energia
(Cemig: destaque na categoria Energia)
-
22/45
Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza
(Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
23/45
Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
24/45
Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
25/45
Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia
(Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)
-
26/45
ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
27/45
Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
28/45
Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário
(Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)
-
29/45
C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi
(C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)
-
30/45
Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo
(Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)
-
31/45
Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
32/45
Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
33/45
Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
34/45
Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
35/45
Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas
(Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
36/45
Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
37/45
Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde
(Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)
-
38/45
Sabin: destaque na categoria Saúde
(Sabin: destaque na categoria Saúde)
-
39/45
Fleury: destaque na categoria Saúde
(Fleury: destaque na categoria Saúde)
-
40/45
EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística
(EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)
-
41/45
Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística
(Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)
-
42/45
Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística
(Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)
-
43/45
Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
44/45
Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
45/45
Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)