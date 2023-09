Diretora do UNICEF pede colaboração entre governo e empresas para encontrar soluções na educação

Catherine Russell, diretora executiva global do UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) esteve no Brasil, na semana passada, para se reunir com membros ministros, governadores, profissionais do setor privado e a sociedade civil para discutir os direitos das crianças e adolescentes e projetos no país. "Os desafios mundiais das crianças são extraordinários agora, muito disso é resultante da pandemia. Além disso, temos as terríveis consequências das mudanças climáticas e crises persistentes em muitos lugares", disse Rusell em entrevista exclusiva para a EXAME ESG.

Dentre os representantes presentes, estavam: Adriana Alvarenga, head do escritório de São Paulo do UNICEF Brasil, Abrão Neto, CEO da Amcham, Alessandro Zema, CEO do Morgan Stanley, Ana Inoue, head da Fundação Itaú, Deborah Vieitas, presidente do conselho do Santander, Iuri Rapoport, chefe de sustentabilidade do BTG Pactual, Jeane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury, José Manuel, CEO da Takeda, Luis Henrique Guimarães, CEO da Cosan, Otto von Sothen, CEO do Grupo Tigre, Selma Moreira, VP de diversidade do JP Morgan, Marta Suplicy, secretária municipal de relações internacionais de São Paulo e outros.

A importância do setor privado e da inovação

Segundo Russell, que descreveu sua visita ao Brasil como "fantástica", nenhum governo ou entidade deve trabalhar sozinho. Mesmo o UNICEF sendo uma grande e efetiva organização, sozinho ele não consegue resolver todos os problemas associado à educação. "Precisamos de parcerias e o setor privado é extremamente importante para isso", afirmou Russell.

A diretora ressalta que o setor privado é relevante por três pontos: capacidade de recursos, expertise e inovação e a possibilidade de fazer treinamento profissional (do inglês, job training) e incluir jovens no mercado de trabalhho. De acordo com Russell, esse último ponto é de extrema relevância porque as empresas sabem o que precisam e auxiliam organizações a prepararem as pessoas para ocuparem as posições.

Além disso, a inovação das empresas, ou seja, fazer mais com menos, pode ser a ferramenta para que as populações – incluindo as crianças e os adolescentes – tenham acesso providencial aos recursos básicos, como educação e infraestrutura. Corporações são importantes para gerenciar situações e apoiar melhor as pessoas. Russell descreveu o setor privado brasileiro como "dinâmico e comprometido", disse ainda que teve momentos positivos para conhecer jovens que enfrentaram desafios importantes.

O UNICEF ainda conta com hubs e programas de financiamento de inovação, para Russell, a inovação é essencial para o funcionamento da organização. "Conheço pessoas que dizem 'Estou no UNICEF há 20 anos', essas pessoas falam muito de inovação, pois quando estão no campo – onde a maioria dos trabalhos da organização acontecem – eles tentam fazer o máximo com recursos limitados. Então uma mentalidade de inovação é mais do que necessária. No UNICEF estamos sempre tentando fazer o melhor com os recursos limitados", afirmou.

"O Brasil tem verdadeiros desafios mas devo ressaltar que existem muitas habilidades e compromentimento por parte do setor privado e dos governos federais e regionais para seguir em frente e fazer com que as crianças sejam os verdadeiros centros das politicas", conclui Russell.

O que é UNICEF?

É uma organização ligada à ONU que trabalha, desde 1946, para garantir os direitos das crianças e adolescentes vulneráveis ao redor do mundo todo, para, através do engajamento de diferentes setores, promover mudanças positivas para impactar a vida dessa faixa etária.

Qual a função do UNICEF?

O UNICEF atua para integrar às crianças e adolescentes mais vulneráveis, excluídos e vítimas de alguma forma de violência. No Brasil, a organização se concentra na Amazônia, nos centros urbanos e nas regiões semiáridas. O UNICEF Brasil tem projetos em educação, saúde, proteção, monitoramento e cooperação, engajamento cidadão, água e higiene e mais.

Como doar para o UNICEF?

No site do UNICEF é possível fazer uma doação mensal nos valores de R$ 30, 45, 80 ou outro valor da sua escolha. É preciso preencher um cadastro de quatro etapas no site para que a quantia seja cobrada corretamente.