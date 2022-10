Consumo consciente: a estratégia ESG da Via, dona da Casas Bahia, em 3 atos

A Via, dona das marcas Casas Bahia, Extra.com.br e Ponto, está engajada em uma transformação ESG há dois anos. Nesse processo, a varejista tem priorizado iniciativas de transição energética, redução de emissões, empreendedorismo social e consumo consciente.

O objetivo é reduzir os impactos de seu negócio e, ao mesmo tempo, conscientizar os clientes sobre a agenda ESG, fazendo uso do alcance de suas marcas e lojas físicas. Um exemplo dessa estratégia está no programa de logística reversa de eletroeletrônicos em parceria com a Reviva, organização que desenvolve projetos do tipo e é uma das maiores do país.

Foram instalados 500 pontos de coleta de reciclagem em todo o país e, só no primeiro semestre de 2022, foram coletadas 2 toneladas de lixo eletrônico. “A Via tem o compromisso de reduzir o impacto ambiental de suas atividades e a reciclagem de produtos é um importante pilar da nossa estratégia”, explica Luciana Pacheco, gerente executiva de comunicação e ESG da Via.

Na semana em que se comemora o Dia do Consumo Consciente, no sábado, 15, a EXAME traz as principais iniciativas ESG de uma das varejistas mais influentes do mercado brasileiro. Confira a seguir:

Utilização de energia limpa

Alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), a empresa estabeleceu metas para 2025. Dentre elas, adquirir 90% da energia de fontes limpas e renováveis. No Rio de Janeiro este movimento já começou: a companhia abastece 109 estabelecimentos com duas usinas. E mais de 120 estabelecimentos contam com energia limpa de usinas eólicas, de biomassa, solares e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).

Redução de emissões de carbono (CO 2 )

A redução de emissões de carbono também é uma prioridade ESG da Via. Para isso, a companhia adicionou carros elétricos a sua frota para contribuir com a redução. Durante o primeiro trimestre deste ano, os veículos percorreram 170,5 mil km, evitando a emissão de 80,7 toneladas de CO 2 (tCO 2 equivalente).

Criação de e-commerce com lojas sustentáveis

A Via estabeleceu uma parceria com a Pangeia, ecossistema de negócios sustentáveis, em janeiro de 2022. Por isso, o e-commerce da Casas Bahia tem uma loja sustentável com itens produzidos por povos originários da floresta Amazônica e cooperativas rurais e florestas. Assim, os clientes encontram produtos diversos como alimentos, utensílios, acessórios e itens de cuidados pessoais.

“Com a Pangeia e a adoção dessas iniciativas, entramos em um movimento que tem por objetivo gerar impacto positivo no planeta. Hoje, nosso propósito vai além de vender produtos. Queremos estimular o consumidor a adotar hábitos responsáveis e, por isso, nossas ações são pautadas pelo desenvolvimento socioambiental.”, afirma Luciana Pacheco, gerente executiva de Comunicação e ESG da Via. As entregas dos itens são de carbono zero e participam do movimento 1% pelo Planeta — onde 1% da receita bruta das vendas de produtos é destinada para ações em ESG.

