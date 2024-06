Companhia Brasileira de Alumínio avança no tratamento de sucata Ainda no ano passado, a CBA ampliou em 10% o uso de sucata nos processos de produção do negócio transformados, com o reaproveitamento de 100% da sucata gerada internamente

Leandro Faria, gerente-geral de sustentabilidade da CBA (Leandro Fonseca/Exame)