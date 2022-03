BlackRocks e BTG Pactual: 3ª edição de aceleração para empreendores negros

O Grow Startups – Cresça seu negócio, um programa de aceleração de startups que foca no crescimento econômico e escalável de negócios liderados por empreendedores negros acaba de abrir as inscrições para a terceira edição. Desta vez serão selecionadas até oito startups em fase de pré-operação ou operação.

O programa é idealizado pela BlackRocks Startups, aceleradora dedicada a promover negócios tecnológicos liderados por pessoas negras, em parceria com o banco BTG Pactual.

“Aprendemos muito com as duas edições anteriores e nessa edição estamos mais alinhados com os parceiros e desenvolvendo ações mais escaláveis. As startups possuem agora maior oportunidade de aprendizado já que 18 outras participaram das edições anteriores. Agora é potencializar mais ainda empreendedoras e empreendedores e ampliar o ecossistema de startups negro no Brasil”, afirma Maitê Lourenço, CEO da BlackRocks Startups.

Além de elevar a performance dos negócios, a iniciativa estimula uma nova dinâmica no ecossistema de startups no Brasil, rompendo padrões como os apontados no estudo Blackout - Mapa das Startups Negras, no qual apenas 32% dos negócios de inovação tecnológica liderados por pessoas negras tiveram acesso a capital para apoiar seus negócios e apenas 49% receberam suporte de aceleradoras e outros agentes de fomento - para não-negros foi de 57%.

“Nosso objetivo é somar esforços ao BlackRocks para construir um ecossistema financeiro mais inclusivo, além de contribuir para potencializar negócios criados por empreendedores negros”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Como participar

Os interessados devem se inscrever até o dia 27 de março no site da BlackRocks. Na mira da BlackRocks Startups estão negócios tecnológicos e inovadores, focados no B2B ou B2B2C, atuantes em qualquer setor.

O Grow Startups é gratuito e terá duração de quatro meses, com uma dedicação média de 15 horas semanais, quando serão realizadas reuniões tanto em conjunto com as demais startups participantes do programa, quanto de forma individual – sempre online. É necessário, ainda, que os fundadores estejam sempre presentes nesses encontros.

“O Grow Startup vai preparar esses empreendedores e suas equipes para elevarem seu negócio a um novo patamar, os capacitando para lidar com os desafios do mercado, além de agregar conhecimento através de mentorias, workshops, contato com possíveis clientes e muito networking”, afirma Lourenço.

Além disso, as selecionadas para o Grow Startups vão contar com uma série de suportes adicionais como workshops com membros do time do TikTok, créditos de US$ 5mil por dois anos em ferramentas e recursos da AWS e acesso ao programa de conexão das startups com grandes empresas. Todos os encontros serão online e para participar é necessário que ao menos um dos fundadores seja negro.

Quem já participou

Entre as startups aceleradas nas edições anteriores está a DiamondLog, especializada em soluções em transportes rodoviários de carga, de Pável Lelis. Para o empreendedor, o Grow Startups o propiciou lições de empreendedorismo que nunca aprenderia na academia, além de fortalecer laços e parcerias que impactaram no desenvolvimento do seu negócio.

“Para mim, além das oportunidades oferecidas pela aceleração, como os créditos de infraestrutura e serviços de nuvem, e o contato com possíveis investidores, esse programa foi especial porque pude ver gente que tem uma história de vida parecida com a minha. Gente que não costumo ver em posições de liderança, que assim como eu, lutam pesado para tornarem seus sonhos realidade”, diz Lelis, CEO da DiamondLog.

O empresário também aponta que após essa experiência sua forma de empreender mudou e impactou positivamente toda a infraestrutura do negócio. “Tive insights valiosos vindo de outros profissionais e de mentores. Com isso, após a aceleração, fechamos novos contratos com parceiros que não estavam no nosso radar, mas que complementavam o produto. Sem falar que aumentamos nosso quadro de funcionário em 50%”. Agora, a DiamondLog planeja ser referência em automação de planejamentos por meio da Inteligência Artificial e aumentar a receita em 100% quando comparado ao ano passado.