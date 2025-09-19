B4, a bolsa de ação climática, projeta movimentar R$ 1,1 bi em créditos de carbono

A convicção de que o Brasil seria autossuficiente e não precisaria importar créditos de carbono motivou o paulista Odair Rodrigues a criar a B4 em 2023, a consolidando como primeira bolsa de ação climática do país.

Dois anos depois, sua aposta gera frutos: a plataforma que usa tecnologia blockchain projeta R$ 1,1 bilhão em créditos, com 533 projetos submetidos de todas as regiões brasileiras.

"Somos uma ponte para conectar as empresas que precisam compensar sua pegada de carbono a partir da compra com o originador do crédito que quer vender", explicou o CEO em entrevista à EXAME.

Segundo Rodrigues, o efeito Trump nos Estados Unidos e suas políticas anticlima surtiram um efeito curioso e aumentaram a adesão na plataforma brasileira. "Percebemos que as companhias que estão engajadas mesmo com a agenda estão verdadeiramente preocupadas e buscando informações sérias", comentou.

A trajetória da B4 começou com cautela. Em 2018, quando a Europa dava os primeiros sinais positivos sobre o mercado de carbono, Rodrigues recusou um projeto de tokenização de áreas verdes na Amazônia. "Na época, havia muita fraude. Entendemos que era melhor amadurecer", conta.

Foi então que em 2023 decidiu criar a bolsa exclusiva para ativos sustentáveis. Apesar da similaridade no nome, a B4 não possui relação com a B3 e ambas atuam de forma independente.

Mas isso não significa que não haja interferência do mercado nas movimentações. "O carbono sofre volatilidade e é impactado com a demanda de oferta e procura. Se houver muito comprador de crédito, aumenta o preço. Se o dólar sobe, o valor também", disse.

Desde então, estabeleceu critérios rigorosos que resultaram na aprovação de poucos projetos voltados para o combate das mudanças climáticas e redução das emissões.

Para exemplificar, apenas 10% dos projetos é aprovado. Atualmente, dos 527 submetidos, apenas 11 estão próximos da aprovação final. O processo demora cerca de 30 dias e inclui auditoria técnica detalhada e monitoramento em tempo real dentro da ferramenta.

O Brasil na liderança mundial

Globalmente, o mercado de carbono atingiu US$ 933,23 bilhões em 2025, com previsão de crescer para US$ 16,38 trilhões até 2034, segundo a Precedence Research.

Para Rodrigues, o Brasil possui vantagens competitivas únicas que o credenciam como líder global no mercado de carbono.

"Nós somos os melhores nisso: em biocombustível, preservação, soluções verdes -- e isso nos torna o maior fornecedor de crédito para o mundo", destacou.

Um estudo recente da PwC mostra esse potencial: o país pode liderar a exportação e gerar 370 milhões de toneladas de créditos de carbono — nove vezes superior à demanda doméstica estimada de 17 milhões a 72 milhões de toneladas.

Por enquanto, os projetos ainda operam no mercado voluntário, mas a regulamentação nacional aconteceu em novembro de 2024 e está em fase de implementação nos próximos cinco anos.

A B4 projeta metas ambiciosas: até 2030, quer listar aproximadamente 300 milhões de créditos. O volume atual em análise já chega a 146,695 milhões de toneladas de CO₂, demonstrando robustez para os próximos anos.

Os projetos se encaixam em dez categorias, entre elas: energia renovável, conservação florestal, agricultura sustentável e reciclagem. Cada tonelada de carbono é negociada ao preço médio de 15 a 16 dólares (R$ 98), com monitoramento mensal via blockchain.

"O que precisamos fazer é convencer a pessoa a originar o crédito e fazê-los entender que isto vai dar lucro, além de gerar uma série de benefícios ambientais", defende o CEO.

Benefícios para empresas na COP30

Às vésperas da COP30, conferência do clima da ONU em Belém do Pará, a B4 lançou um programa de benefícios para as empresas.

As primeiras mil que se cadastrarem na plataforma e comprovarem participação na COP receberão créditos de carbono exclusivos para compensação, além de diagnóstico gratuito de pegada de carbono através do "Agente do Clima", tecnologia que usa inteligência artificial.

Para aquelas que não participarem, a B4 mantém disponível gratuitamente apenas o inventário de carbono, democratizando o primeiro passo para projetos de ação climática.

Até o momento, 89 companhias já se cadastraram no link da campanha, demonstrando crescente interesse do setor privado em soluções na Amazônia e na COP30.

"Seria irresponsável um evento desse tamanho e as empresas lá não compensarem sua pegada de carbono", observou Rodrigues sobre o encontro que deve receber mais de 60 mil visitantes durante as duas semanas.

Projetos na Amazônia amplificam potencial nacional

Dois projetos recém-aprovados pela B4 na Amazônia demonstram na prática a capacidade brasileira de gerar créditos de alta qualidade.

O Aracê Ibá, em Aveiro (PA), protege 3.663 hectares de floresta e oferece 3,7 milhões de toneladas de CO₂ equivalente em créditos. Já o Apoena Kaá conta com inventário de 3,29 milhões de árvores que produzem 1,6 milhão de toneladas de créditos certificados.

Ambos foram certificados pela LuxCS, primeira certificadora brasileira especializada nos biomas nacionais e que respeita as peculiaridades locais e que já conta com 20 projetos habilitados e alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.