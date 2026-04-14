Além da eletricidade: o verdadeiro impacto do desenvolvimento das baterias no Brasil

Quando se fala em armazenamento de energia no Brasil, o debate costuma orbitar em torno dos benefícios que as baterias podem trazer ao sistema elétrico brasileiro, como aumento de flexibilidade e capacidade do sistema aliado a redução de custos operativos e de emissões de gases do efeito estufa. E isso faz sentido, especialmente em um contexto em que a expansão acelerada das fontes renováveis variáveis (como solar e eólica) impõe novos desafios à operação do sistema, com necessidade de atendimento de rampas de consumo líquido (variação horária do consumo, descontado a geração das renováveis variáveis) que podem chegar a 18 gigawatts (GW) em uma hora e ultrapassar 50 GW em quatro horas.

No entanto, considerar o papel do armazenamento apenas na dimensão operativa do setor elétrico é subestimar seu potencial transformacional. O armazenamento de energia deve ser entendido como um vetor da transição energética e do desenvolvimento socioeconômico, que vai para além de apenas um recurso técnico

Um exemplo claro está nos sistemas isolados da Amazônia Legal, ainda fortemente dependentes de geração a diesel. A inserção de baterias permite reduzir o consumo de combustíveis fósseis ao viabilizar maior participação de fontes renováveis. O resultado é direto: menos emissões de gases de efeito estufa, melhoria na qualidade do ar em comunidades que convivem diariamente com geradores e redução dos custos de geração dessas regiões, que são compartilhados com o restante do país via subsídios.

Os impactos, entretanto, vão mais além, como indica estudo recente feito pela PSR em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (ICS), cujo primeiro relatório já está disponível. O acesso confiável à energia amplia o alcance de serviços essenciais e fortalece as comunidades locais. Na saúde, viabiliza a conservação de medicamentos e o funcionamento de equipamentos. Na educação, permite iluminação em escolas, inclusive no período noturno, e conectividade.

Há também efeitos econômicos relevantes. Com fornecimento de energia mais estável, comunidades podem expandir atividades produtivas, impulsionando renda e desenvolvimento local. Soma-se a isso os benefícios associados à governança comunitária e capacitação local, fatores críticos para a sustentabilidade de projetos implementados.

O armazenamento de energia, portanto, atua simultaneamente nas esferas técnica, econômica, social e ambiental. Compreender essa dimensão é fundamental para orientar políticas públicas e modelos regulatórios à altura do potencial transformador dessa tecnologia.