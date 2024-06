Abu Dhabi cria polo global de US$ 35 bilhões para produção de alimentos e tratamento de água

O governo de Abu Dhabi anunciou no último final de semana a criação de um polo global para a produção de alimentos e tratamento de água. O Agrifood Growth and Water Abundance Clust (AGWA) nasce já com US$ 35 bilhões. A ideia do emirado árabe é atrair empresas do ramo que já desenvolvam carnes em laboratório ou proteínas alternativas.

Segundo o site Agfeed, o AGWA tem potencial para criar mais de 60 mil empregos na região e somar, até 2045, US$ 25 bilhões ao PIB local.

As primeiras empresas já começaram a aderir ao projeto. Uma delas é a israelense Believer Meats, especializada na produção de carne cultivada em laboratório a partir de células de frango. A startup se comprometeu a ter uma sede regional em Abu Dhabi com operações comerciais, industriais e de pesquisa.

Outra empresa comprometida com a AGWA é a suíça Nuos, especializada em proteínas alternativas. Ela vai instalar um centro de inovação e uma fábrica no emirado árabe.

“A AGWA está pronta para avançar em nossa estratégia de segurança alimentar 2051 e nossa estratégia de segurança hídrica dos Emirados Árabes para 2036”, falou Ahmed Al Zaabi, presidente do órgão.

Países da península arábica, com apenas 5% de seu território com terras cultiváveis, estão cada vez mais investindo em projetos como esse, chamando a atenção de empresas inovadoras da região.

Fundo pretende investir US$ 13,5 bilhões em biocombustíveis no Brasil

O Mubadala Capital, de Abu Dhabi, pretende investir US$ 13,5 bilhões em biocombustíveis no Brasil ao longo da próxima década. Dentro desse ambicioso projeto também está a previsão de criar uma nova bolsa de valores.

Segundo o Financial Times, esse braço de gestão de ativos do fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos está aumentando sua participação no Brasil — os investimentos do Mubdala Capital vão desde linha de metrô a uma participação majoritária na dona do Burger King no país.