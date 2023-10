O que é o Medef e qual a importância da organização para os negócios

O Medef Internacional (Movimento das Empresas da França, na tradução da sigla para o português) é uma organização sem fins lucrativos, financiada por fundos privados. Fundada em 1989, a instituição promove a experiência de empresas francesas, comércio, cooperação tecnológica, parcerias e investimentos, principalmente em países emergentes e em desenvolvimento.

Segundo a organização, 7.100 empresas francesas participam das ações organizadas pelos 85 conselhos empresariais bilaterais, presididos por 55 CEOs franceses. Eles se encontram em reuniões realizadas anualmente. Dos encontros, participam tomadores de decisão públicos e privados de Paris e do exterior.

A organização tem 25 delegações em 30 países, mas abrange 150 países. O Medef Internacional se descreve como “uma rede mundial à serviço do desenvolvimento das empresas francesas nos países emergentes e mercados em desenvolvimento”.

As relações acontecem por meio do diálogo entre parceiros públicos e privados, entre eles governos, administração da França, embaixadas, Câmaras do Comércio e da Indústria, CEOs e conselheiros de comércio exterior.

A organização é também Private Sector Liaison Officer (Oficial de Ligação com o Setor Privado, na tradução para o português) para o Banco Mundial, o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (Berd), o Banco Africano de Desenvolvimento (BAFD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Brasil

No Brasil, o Medef tem participado de fóruns empresariais com organizações como a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O objetivo dos encontros é incentivar os negócios, as trocas comerciais e as parcerias de longo prazo entre Brasil e França.

Entre os temas em debate estão a economia verde, a necessidade de se combater as mudanças climáticas, também infraestrutura, comércio, energia, indústria, investimentos e inovação.

O Conselho Empresarial França-Brasil envolve ações voltadas às cidades sustentáveis, ao setor agroalimentar e ao financiamento multilateral. Já recebeu chefes de Estado, ministros e autoridades brasileiras.

O Conselho Medef Internacional França-Brasil tem como objetivos:

fortalecer a presença econômica francesa no Brasil;

desenvolver relações bilaterais, especialmente com os diferentes estados brasileiros;

conectar figuras políticas e econômicas brasileiras a líderes empresariais franceses;

incentivar parcerias entre empresas dos dois países;

trocar experiências com empresas francesas de todos os setores;

facilitar a realização de projetos entre empresas francesas e brasileiras;

contribuir para melhorar o clima de negócios e formular propostas concretas aos governos francês e brasileiro.

Nas reuniões, estão em pauta o ambiente de negócios e as condições operacionais, barreiras tarifárias e não tarifárias, transferência de tecnologia, desenvolvimento regional, assim como financiamento, parcerias público-privadas (PPPs) e cooperação.

Em 2018, uma pesquisa realizada pela CNI identificou os entraves à competitividade do comércio exterior brasileiro. Segundo o documento, as empresas exportadoras nacionais gostariam de ampliar as vendas para a França.

As relações entre Brasil e França poderão ser intensificadas caso seja concretizado o livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A expectativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de que o acordo entre blocos seja firmado ainda neste ano.

Para estreitar as relações entre os dois países, a Esfera Brasil realiza o seu I Fórum Internacional, em Paris, nos dias 13 e 14 de outubro, com a presença de autoridades brasileiras e europeias e empresários. O objetivo é dialogar sobre ideias e realizar parcerias em áreas como transição energética, sustentabilidade e negócios.