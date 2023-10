2025 será o Ano do Brasil na França e da França no Brasil

Vinte anos após a primeira edição, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da França, Emmanuel Macron, marcaram para 2025 o Ano do Brasil na França e da França no Brasil. Dessa vez, a novidade será a realização do evento nos dois países no mesmo ano.

Em 2005, foi o Ano do Brasil na França e, em 2009, o Ano da França no Brasil. O evento foi considerado a maior manifestação cultural sobre o Brasil em um país estrangeiro, com a participação de mais de dois mil artistas nacionais.

A ideia agora é estreitar a relação Brasil-França, que andou estremecida durante o governo de Jair Bolsonaro, não só do ponto de vista econômico, mas cultural e acadêmico.

A intenção de fazer uma nova edição do evento surgiu em junho deste ano, durante visita do presidente Lula ao líder francês. Já em 31 de agosto, o Instituto Francês publicou um edital para definir o recrutamento do curador da ocasião.

O evento celebra os 200 anos de relações diplomáticas bilaterais e pretende incentivar a cooperação em áreas como educação, arte, pesquisa e juventude. Mas deve tratar de temas atuais, como a transição energética e a preservação do meio ambiente, uma vez que acontece no mesmo ano em que o Brasil vai sediar a COP30 em Belém, no Pará. O ano de 2025 marca também os dez anos do Acordo de Paris, também chamado de Acordo do Clima.

O Ano da França no Brasil e do Brasil na França deve acontecer entre maio e dezembro. A duração é de quatro meses em cada um dos países, com oportunidades para negócios, turismo e acordos.

Edição 2005

O Ano do Brasil na França, em 2005, foi criado por meio de um acordo cultural firmado entre os dois países. O evento homenageou a diversidade e a modernidade da cultura brasileira com projetos de artes plásticas e visuais, teatro, dança, mostras de cinema, eventos esportivos e concertos de música erudita e popular. A programação aconteceu em diferentes regiões da França entre março e dezembro e foi dividida em três etapas: “Raízes do Brasil”, “A Verdade Tropical” e “Galáxia”. As raízes indígenas, a Amazônia, a música, a arte e a dança brasileiras estiveram em destaque.