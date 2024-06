No litoral paulista, Fórum Esfera chega à terceira edição

A Esfera Brasil recebe, neste fim de semana, ministros do governo, governadores, senadores, autoridades e grandes nomes da iniciativa privada para debater assuntos de relevância para o desenvolvimento nacional, como a agenda de reformas estruturantes pela produtividade, transição energética e segurança pública.

Entre os nomes confirmados estão Alexandre Silveira (Minas e Energia), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, e outros. Estarão em pauta temas como a política de segurança pública e a transição energética.

“O Brasil é o país das potencialidades extraordinárias, e, por esse motivo, a Esfera reúne autoridades e empresários para dialogar de forma horizontal sobre temas cruciais, para que sejamos maiores e melhores, com menos desigualdades e mais oportunidades”, aponta a CEO da Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo Dantas.

Estão confirmadas também as presenças dos governadores Ronaldo Caiado (Goiás), Helder Barbalho (Pará), Raquel Lyra (Pernambuco) e Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), além do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. Também estão entre os eixos temáticos a prevenção a desastres ambientais, infraestrutura, inteligência artificial, previdência complementar e inovação na saúde. Serão ao todo dez painéis ao longo dos dois dias de evento.

Os dois dias do Fórum Esfera 2024 terão transmissão ao vivo pelo canal da Esfera no YouTube. Assine e ative suas notificações para saber quando ocorrer o início de cada painel.

EsferaCast

Na ocasião também serão gravadas três novas temporadas do EsferaCast, em dois estúdios de vidro, onde haverá entrevistas exclusivas com autoridades e representantes de diversos setores da economia. Além de bate-papo com os participantes dos painéis, serão gravadas duas novas temporadas temáticas sobre prevenção a desastres ambientais e soluções para a crise de segurança pública. Todas as temporadas do EsferaCast estão disponíveis nos canais da Esfera no YouTube, no Spotify e no Amazon Music.