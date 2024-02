Esfera reúne autoridades e empresários em almoço em homenagem a Gonet

O primeiro evento da Esfera Brasil neste ano movimentou Brasília ao reunir representantes da classe política e empresários na tarde desta quarta-feira, 31, para homenagear o novo procurador-geral da República, Paulo Gonet. Ele recebeu os cumprimentos dos convidados e foi homenageado nos discursos da CEO da organização, Camila Funaro Camargo, e do presidente do Conselho de Administração, João Camargo.

Entre os membros do Poder Judiciário, os ministros Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), compareceram. O novo ministro da Justiça e ex-STF, Ricardo Lewandowski, também prestigiou a homenagem. Também estavam os ministros Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), Vinícius de Carvalho, da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), e o superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Barreto.

Em sua breve fala, Gonet indicou o que pretende fazer em seu mandato. “Posso dizer aos senhores que a condução da Procuradoria-Geral da República vai ser seguida neste trilho: do respeito aos valores da democracia, do respeito aos valores constitucionais da convivência entre as pessoas, do respeito aos valores da ecologia e dos valores do progresso, dos valores da dignidade da pessoa humana, sob todos os seus aspectos, não só com relação ao respeito que todos, que desempenhamos uma função pública, devemos àqueles que estamos lidando, mas também à promoção do respeito das pessoas entre si”, disse Gonet aos convidados.

Gonet também fez questão de homenagear o atual decano da Suprema Corte. “Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos e eu saúdo a todos na pessoa do meu amigo de mais de quatro décadas, um exemplo de jurista, um modelo de todo homem público, que é o meu querido amigo Gilmar Ferreira Mendes”, afirmou.