O que há por trás do Fort Knox, bunker de reservas de ouro nos Estados Unidos

Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levantou suspeitas ao questionar o estado da reserva de ouro do país em Fort Knox. Na ocasião, ele declarou que o bilionário Elon Musk – head do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) – será responsável por fazer uma análise no local. “Vamos até Fort Knox para ver se o ouro ainda está lá. Porque talvez alguém o tenha roubado, toneladas dele”, disse o presidente.

Estima-se que a quantidade de ouro armazenada no local equivale a um montante de aproximadamente US$ 6,22 bilhões (R$ 35,5 bilhões). O atual secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, por sua vez, diz que o ouro está devidamente contabilizado, mas que a reserva continua “hermeticamente fechada”. “Fazemos uma auditoria todos os anos. Posso dizer ao [povo] americano... todo o ouro está lá”, garantiu, referindo-se à auditoria conduzida em setembro do ano passado.

O que é

Localizado ao norte do estado de Kentucky, o Depósito de Ouro dos Estados Unidos em Fort Knox armazena reservas de metais preciosos para a nação desde 1937. O local também funciona como o centro de comando de recursos humanos do Exército e é sede do maior evento anual de treinamento militar dos EUA.

Durante a Primeira Guerra Mundial, foi estabelecido como Campo Knox e, então, tornou-se um centro de treinamento de artilharia. Mais tarde, em 1932, foi transformado em uma instalação permanente e passou a ser conhecido como Fort Knox. Visando atingir um estado de segurança máxima, em 1936, foi construído no local o U.S. Bullion Depository, uma estrutura sólida e quadrada à prova de bombas com dispositivos mecânicos de proteção, a fim de armazenar a maior parte das reservas de ouro do país.

Histórico

No ano seguinte, o primeiro carregamento de ouro chegou ao local escoltado pelo 1º Regimento de Cavalaria.

O depósito de Fort Knox só abriu suas portas para pessoas não autorizadas em três ocasiões: em 1943, para o presidente Franklin D. Roosevelt; em 1974, para um grupo de jornalistas e uma delegação do Congresso, para que pudessem verificar as reservas de ouro; e em 2017, para uma delegação que incluía o governador do Kentucky, Matt Bevin, e o então secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

Os Estados Unidos são o governo mais prolífico como administrador de ouro, com 8.133 toneladas métricas do metal precioso em suas reservas – mais que o dobro do segundo maior detentor de ouro, a Alemanha. Além disso, suas reservas representam quase 4% da oferta mundial de ouro acima do solo, segundo informações do Conselho Mundial do Ouro (organização da indústria de metais preciosos).