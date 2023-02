Cidades do litoral Norte de SP terão R$ 500 milhões em linhas de crédito

Para auxiliar na recuperação econômica das cidades afetadas pelas chuvas no litoral Norte de São Paulo, o governo do estado decidiu implementar três linhas de crédito, que totalizam mais de R$ 500 milhões, por meio do Banco do Povo e da Desenvolve SP.

O maior volume de recursos será destinado aos municípios do Litoral Norte e da Baixada Santista que foram os mais atingidos pelo temporal e deslizamentos de terra durante o feriado de Carnaval.

Segundo o governo, são R$ 283 milhões por meio da Desenvolve SP, que vão para Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba - cidades que decretaram estado de calamidade pública.

As prefeituras que acessarem os recursos terão carência de um ano para início do pagamento dos financiamentos. Serão acrescidos juros de 0,25% ao mês, além da taxa Selic.

"Vamos ter uma ajuda financeira bastante robusta. Vamos irrigar a região com crédito. Isso vai ser muito importante nesse momento, principalmente para quem perdeu tudo nessa tragédia", afirmou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). "É um empréstimo que não compromete o balanço da Desenvolve SP, porque temos uma garantia que é o repasse do ICMS. Temos condições de fornecer o crédito para que os municípios possam se reerguer", complementou.

Para as empresas de pequeno e médio porte, serão até R$ 200 milhões em financiamentos pela Desenvolve SP. A carência é de um ano, com prazo de pagamento de até cinco anos. Os contratos firmados nesta linha de crédito serão acrescidos da taxa Selic mais 0,57% ao mês nas parcelas.

Microempreendedores

O Banco do Povo vai disponibilizar R$ 30 milhões para microempreendedores e empreendedores informais. A expectativa do governo é atender ao menos 1.000 pequenos empreendedores. Podem ser contratados financiamentos de até R$ 21 mil. A carência para pagamento será de seis meses, com prazo de quitação dos créditos em dois anos. Nessa linha de crédito não serão cobradas taxas de juros

Sirenes

Após a tragédia que deixou mais de 50 mortos, o governo também prometeu instalar o sistema de sirenes. A ideia é que a população seja alertada sobre os riscos, mas também esteja treinada para atuar em determinadas situações. Tarcísio Freitas disse ainda que o governo pretende substituir os radares meteorológicos para melhorar a precisão das previsões de chuva na região.