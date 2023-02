Empresas e entidades se mobilizam para ajudar vítimas da chuva no litoral de SP

A tragédia causada pelas chuvas no Litoral Norte de São Paulo fez empresas e entidades somarem esforços com o poder público para enviar ajuda às vítimas. A Esfera Brasil tem mobilizado diversos empresários para que enviem a cidades como São Sebastião e Ubatuba medicamentos de primeiros socorros, além de alimentos, roupas e colchões aos desabrigados. A Prefeitura de São Sebastião informou que faltam itens como morfina, diazepam e agulhas.

O laboratório farmacêutico EMS, por exemplo, doou 18 mil caixas de medicamentos, entre antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos, para tratamento imediato da população. Os remédios partem da fábrica em Hortolândia (SP) e do centro logístico em Jaguariúna (SP) para que a ajuda chegue o mais rápido possível. Uma rede de farmácias parceira vai organizar, com auxílio da Prefeitura de São Sebastião, a entrega e distribuição.

“Não mediremos esforços para auxiliar a sociedade civil a superar esta tragédia e contribuir para garantir o abastecimento dos remédios na região”, disse o vice-presidente da EMS, Marcus Sanchez. Na ação com a rede de farmácias, mais de 7.000 caixas de remédios serão entregues à administração pública regional. A EMS fará a reposição dos estoques nas lojas.

Empresários ligados à Esfera Brasil se reuniram com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para discutir como o setor privado pode continuar a participar de ações para recuperação da região atingida pelas chuvas e deslizamentos.

O envolvimento da iniciativa privada teve início já na participação do laboratório EMS: a Esfera Brasil (a pedido de João Camargo) e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, solicitaram diretamente ao laboratório que fizesse a entrega dos medicamentos de emergência necessários.

A União Química Farmacêutica Nacional, representada por Fernando de Castro Marques, enviou cerca de 30 mil unidades de medicamentos em doações para a Prefeitura de São Sebastião, para atendimento às vítimas da tragédia. As doações vão para a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião. Foram enviados para distribuição medicamentos injetáveis, analgésicos, anestésicos, antibióticos, entre outras categorias.

A JSL também presta ajuda, com a logística do transporte de produtos doados por meio da ONG Cufa (Central Única das Favelas), que atua em conjunto com a Defesa Civil. Segundo a empresa, foram encaminhadas para as cidades atingidas 25 toneladas de produtos de higiene, alimentos não perecíveis e medicamentos a partir dos pontos de doação. Os itens seguiram pela rodovia Tamoios - que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte paulista.

A empresa se reúne com a Cufa para planejamento de novas remessas.

O presidente do Conselho da Esfera Brasil, João Camargo, manifestou solidariedade às famílias das vítimas e aos moradores da região. "Neste momento delicado, precisamos prestar apoio e ajudar projetos sociais que fortaleçam as comunidades locais, oferecendo alimentos e moradia aos mais afetados", afirmou.

Ele destacou também que estão engajados nos esforços de ajuda às ONGs Instituto Alimentando o Bem e Gerando Falcões - que lançou a campanha #tamojunto para angariar contribuições e doações de pessoas físicas e jurídicas (os valores que forem arrecadados serão usados na compra de alimentos, roupas e colchões).

O iFood também entrou na campanha e habilitou no app do serviço a função de aceitar doações para a campanha da Gerando Falcões - que já levantou ao todo mais de R$ 760 mil. A ONG diz que dobrará o montante com recursos do próprio caixa.

Desobstrução

De acordo com a Prefeitura de São Sebastião, ao menos 47 pessoas morreram até a tarde desta quarta-feira (22). Cerca de 2.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Ubatuba, por sua vez, teve registro de uma morte até o momento.

Diversos trechos da rodovia Rio-Santos (SP-055) ficaram obstruídos entre São Sebastião e Ubatuba no fim de semana, mas o tráfego é liberado pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) à medida que os trabalhos de desobstrução avançam.

Reunião com Tarcísio

Camargo e outros empresários da Esfera Brasil têm reunião marcada com o governador Tarcísio de Freitas na próxima terça-feira (28), para definir os detalhes de como o setor privado poderá auxiliar os trabalhos dos governos estadual e municipais envolvidos.