Vendas no varejo dos EUA caem em julho com fraqueza de automóveis

As vendas no varejo dos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em julho, com a escassez pesando sobre as compras de veículos e outros bens, mas os gastos com serviços devem manter a economia em uma trajetória de forte crescimento no terceiro trimestre.

As vendas no varejo caíram 1,1% no mês passado, informou o Departamento do Comércio nesta terça-feira. As vendas online despencaram, depois de a Amazon antecipar o Prime Day de julho para junho.

Os dados de junho foram revisados para cima para mostrar que as vendas subiram 0,7%, em vez de alta de 0,6%, conforme publicado anteriormente. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma queda de 0,3% nas vendas no varejo.

A produção de veículos tem sido prejudicada pela escassez global de semicondutores. A escassez de chips também afetou a disponibilidade de alguns eletrodomésticos, como micro-ondas e geladeiras.