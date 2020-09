Vendas na Semana do Brasil de 2020 foram 8,3% mais fracas do que em 2019

As vendas no varejo nacional durante a Semana do Brasil caíram 8,3% em comparação com período equivalente em 2019, mostrou nesta segunda-feira o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), que monitora 1,5 milhão de varejistas credenciados à empresa de meios de pagamentos.

De 4 a 13 de setembro, as vendas no comércio eletrônico cresceram 10,3% frente ao intervalo de 6 a 15 de setembro de 2019. Excluindo turismo e transporte, fortemente afetados pela pandemia de Covid-19, houve expansão de 91,1%. As vendas no varejo físico, por sua vez, registraram queda de 10,3%.

Entre os setores, o de materiais de construção se destacou no período, com alta de 21,3% nas vendas, enquanto o segmento de turismo e transporte apurou queda de 55,8% contra 2019, de acordo com o ICVA.