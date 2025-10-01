Sob pressão, Hugo Motta diz que isenção do IR 'sempre foi prioridade

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil "sempre foi prioridade" da sua gestão e confirmou que o texto será votado nesta quarta-feira no plenário. O gesto ocorreu após Motta sofrer pressão para dar andamento ao texto, que é a principal pauta do governo federal.

"Hoje é um dia muito importante, inclui o projeto de isenção de Imposto de Renda na pauta de votação. A matéria sempre foi uma prioridade da minha gestão. A isenção do Imposto de Renda não é um favor do Estado, é o reconhecimento de um direito, um avanço na justiça social do país, garantindo mais dinheiro no bolso de quem ganha até R$ 5 mil" escreveu Motta no X.

A manifestação ocorre em meio ao esforço do deputado para virar a página após semanas de desgaste político. Motta sofreu pressão da oposição em torno da anistia ampla e irrestrita aos condenados do 8 de Janeiro — que naufragou e ficou restrita à discussão sobre redução de penas — e enfrentou críticas após a derrota da PEC da Blindagem, arquivada pelo Senado.

Para tentar se reerguer, o presidente da Câmara acelerou nesta semana a tramitação de um pacote de projetos de segurança pública e garantiu a votação da isenção do IR, medida considerada de forte apelo popular. A avaliação entre parlamentares é que Motta busca se consolidar como responsável por entregas de impacto, numa tentativa de recompor liderança e evitar que o Senado, comandado por Davi Alcolumbre (União-AP), se aproprie do protagonismo.