Reforma tributária: votação no plenário do Senado deve ocorrer em 7, 8 e 9 de novembro

O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM), anunciou nesta terça-feira, 10, que apresentará o parecer sobre o tema em 24 de outubro. Com isso, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve apreciar o relatório em 7 de novembro. Em seguida, o texto segue para apreciação do plenário no mesmo dia e permanecerá em votação em 8 e 9 de novembro.

O acordo para a apresentação do relatório e as votações na CCJ e no plenário do Senado ocorreu após uma reunião realizada na segunda-feira, 9, entre os presidentes do Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da CCJ, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), além de Braga.

Mais tempo para senadores analisarem texto

“Ontem houve uma reunião com o Pacheco e o Davi e ficou acertado o dia 24 para apresentação do relatório na CCJ. Como tem o feriado, acaba votando no dia 7 e vai para plenário 7, 8 e 9 para votar”, afirmou Braga.

Dessa forma, os senadores terão mais de uma semana para analisar o relatório de Eduardo Braga, antes de o texto ser submetido à votação na CCJ. Aprovado na comissão, o texto segue direto para o plenário.