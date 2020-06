“Reação à crise foi muito atabalhoada”, diz Marcos Lisboa

O economista Marcos Lisboa, presidente do Insper, avalia que a reação do Brasil à crise econômica causada pelo coronavírus foi “muito atabalhoada”.

Em conversa ao vivo com Arthur Mota, economista da EXAME Research, e Gabriel Barros, economista do BTG Pactual, Lisboa destacou a falta de “liderança do poder Executivo”. Isso porque ao contrário do Legislativo e do Judiciário, o Executivo não é um poder “entre iguais” e tem papel de balizar o debate.

Um exemplo de erro neste processo foi a medida inicial de “antecipar renda para quem tem renda garantida”, como aposentados, além dos problemas de desenho e execução do auxílio emergencial.

Lisboa notou que apesar do objetivo declarado ter sido conter a perda de renda de parte dos informais devido às medidas de isolamento social, o número de beneficiários já superou o total deste contingente na população e continua subindo.

“No Brasil descuidamos da implementação, e por isso tantas políticas fracassam”, disse Lisboa.

Uma das razões é a falta de cruzamento entre os bancos de dados, o que faz com que não haja controle estrito da eligibilidade de quem recebe o benefício.

“A Receita Federal tem uma base, o antigo Ministério do Trabalho tem uma base, o Ministério da Cidadania tem outra e por ai vaí”, disse Gabriel Barros, do BTG Pactual.

Ele destacou que a “economia brasileira não vinha bem antes da crise” e que mesmo com juros baixos, “a macroeconomia sozinha não salva a dívida de sair do controle”.

Sua preocupação maior é com a sustentabilidade fiscal dos estados, que “vem quebrando no Brasil desde os anos 80, sistematicamente”, não realizam as suas reformas estruturais para conter gasto com pessoal e aposentadorias e sempre buscam socorro da União.

Arthur Mota, do EXAME Research, levantou o debate sobre a agenda debatida das reformas administrativa e tributária, cujos textos não foi apresentado pelo governo federal, e do Marco do Saneamento, que deve ser votado nesta quarta-feira (24) no Senado Federal.

Marcos Lisboa considera o Marco do Saneamento “importante, mas tímido” para os desafios de uma área que é um “caso inegável do fracasso brasileiro”. Ele tem uma visão semelhante sobre as diretrizes gerais já aventadas da reforma administrativa, que não estariam à altura do desafio.

