Preço da gasolina nos postos cai menos que a metade do projetado com redução da Petrobras

A expectativa de redução no preço da gasolina nos postos, após o corte de preços promovido pela Petrobras, não se concretizou, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) e da Edenred Ticket Log.

Quando anunciou a primeira redução do gasolina desde novembro de 2023, a petroleira estimou que a redução do preço nas bombas poderia ser de até R$ 0,12.

A falta de repasse dos valores para os consumidores foi abordada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em evento de anúncio de investimentos da Petrobras na última sexta-feira, 4.

O presidente cobrou que órgãos de fiscalização, direito do consumidor e segurança pública do governo, concentrem esforços em fazer com que as reduções nos preços dos combustíveis da Petrobras cheguem às bombas nos postos de todo o país.

"É preciso fiscalizar para saber se os preços são justos ou se tem alguém mais uma vez tentando enganar o povo brasileiro", disse Lula durante o evento.

Dados da pesquisa semanal da ANP mostram que, no fim de maio, antes do reajuste, o preço médio da gasolina nos postos brasileiros era de R$ 6,27 por litro.

Nas primeiras semanas de junho, o valor apresentou uma queda de R$ 0,05, com preço médio de R$ 6,22 ao fim da semana de 14 de junho.

No entanto, na semana seguinte, o preço médio subiu R$ 0,01, fechando a R$ 6,23 no fim do mês, distante da redução estimada pela Petrobras.

Desde dezembro de 2022, a companhia informa que acumula uma redução total de R$ 0,22 por litro para as distribuidoras, o que equivale a uma diminuição de 7,3% no preço nominal.

Considerando a inflação acumulada no período, a redução real deveria ser de R$ 0,60, ou 17,5%.