Petrobras reduz preço da gasolina nas distribuidoras nesta terça; veja projeção de queda nas bombas

A Petrobras reduz nesta terça-feira, 3, o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras em 5,6%. O valor passará de R$ 3,02 para R$ 2,85 por litro, uma redução de R$ 0,17.

Está é a primeira redução no preço da gasolina desde novembro de 2023. A última alteração foi em julho de 2024, quando o valor para as refinarias subiu de R$ 2,81 para R$ 3,01.

A estatal afirma que considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,08 por litro, uma redução de R$ 0,12 a cada litro de gasolina C nas bombas.

Segundo a Petrobras, o preço cobrado pela estatal corresponde a cerca de um terço do valor final pago pelos consumidores nos postos, já que o preço da gasolina nas bombas incorpora ainda custos e margens de distribuidoras e revendedores, o custo do etanol anidro — que é misturado à gasolina A para formar a gasolina C —, além dos impostos federais (Cide, PIS/Pasep e Cofins) e do ICMS, imposto estadual cuja alíquota varia conforme cada unidade da federação.

Desde dezembro de 2022, a companhia afirma que acumula uma redução total de R$ 0,22 por litro para as distribuidoras, o que equivale a uma diminuição de 7,3% no preço nominal. Levando em conta a inflação acumulada no período, a queda real chega a R$ 0,60, ou 17,5%.

Na semana passada, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a queda do preço do petróleo no mercado internacional possibilitaria uma queda nos preços da gasolina e do diesel. Em maio, o óleo diesel caiu 4,66%, no quarto corte do ano.

O petróleo do tipo Brent, referência no mercado internacional, é negociado próximo de US$ 65. O preço do barril está em queda desde junho do ano passado, quando ficou US$ 85.

Segundo os cálculos de Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), o valor praticado pela Petrobras ficará 10% abaixo da média internacional com a nova queda.

Impacto de 0,10 ponto percentual na inflação

Segundo cálculos da Warren Investimentos, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho pode cair entre 0,08 e 0,10 ponto percentual com a redução do preço da gasolina.

A estrategista de inflação da consultoria, Andréa Angelo, indica que cerca de 30% a 35% da queda promovida pela refinaria tende a ser sentida nos postos de combustíveis em junho, cerca de R$ 0,12.