Powell: economia dos EUA está longe da redução de compra de títulos

O mercado de trabalho dos Estado Unidos "ainda está longe" do progresso que o Federal Reserve deseja ver antes de reduzir seu apoio à economia, enquanto a alta inflação atual diminuirá "nos próximos meses", disse o chair do Fed, Jerome Powell, em declarações preparadas para audiência no Congresso nesta quarta-feira.

"A inflação aumentou notavelmente e provavelmente permanecerá elevada nos próximos meses antes de se moderar", disse Powell, reafirmando a fé do banco central dos EUA de que os atuais aumentos de preços, apesar das preocupações que estão levantando sobre a inflação desancorada, estão ligados à reabertura da economia e serão passageiros.

Enquanto isso, "ainda há um longo caminho a percorrer" para reparar um mercado de trabalho que está 7,5 milhões de empregos longe de seu nível pré-pandemia, com o peso recaindo mais sobre os trabalhadores com salários mais baixos e os principais grupos étnicos e minoritários, e a taxa de participação geral ainda deprimida, disse Powell.