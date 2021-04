PIB do Reino Unido cresce 1,3% no 4º tri e termina 2020 com queda de 9,8%

A economia do Reino Unido cresceu mais rápido do que o inicialmente calculado nos últimos três meses do ano passado, mas ainda encolheu no ritmo mais forte em mais de três séculos em 2020 diante da pandemia de coronavírus, mostraram dados oficiais nesta quarta-feira.

Os dados também revelaram o maior acúmulo de poupança pelas famílias já registrado, o que o banco central britânico acredita que irá alimentar a recuperação quando os consumidores estiverem livres do lockdown. O Produto Interno Bruto cresceu 1,3% entre outubro e dezembro sobre os três meses anteriores, disse a Agência Nacional de Estatísticas. Em 2020, o PIB caiu 9,8% em relação a 2019, contra estimativa inicial de queda de 9,9%. A economia britânica sofreu no ano passado a maior queda entre todos os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com exceção de Argentina e Espanha, mostraram dados da OCDE. Ela ficou 7,3% menor do que antes da pandemia, em termos ajustados à inflação, segunda maior queda entre as oito grandes economistas listadas pela agência de estatísticas.