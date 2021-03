PIB da Argentina sobe 4,5% no 4º trimestre, mas cai 9,9% em 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina registrou avanço de 4 5% no último trimestre de 2020 ante o trimestre anterior, segundo informou o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec, na sigla em espanhol) do país. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, porém, houve contração de 4,3%.

No acumulado de 2020, o PIB argentino recuou 9,9%, afirmou o Indec.

Entre os 16 setores analisados, houve queda de atividade em 11 no confronto anual, em meio à redução da demanda.

Hotéis e restaurantes foram os mais afetados, em queda anual de 53,8%, enquanto o setor de intermediação financeira registrou alta de 10,6%, melhor desempenho no trimestre passado, segundo a medição do Indec.