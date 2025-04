Petrobras reduz preço do óleo diesel nesta terça para distribuidoras; veja valores

A Petrobras reduz a partir desta terça-feira, 1º de abril, o preço do de venda de diesel A para as distribuidoras. A queda do valor será de R$ 0,17 por litro.

Segundo a companhia, o preço médio do diesel A nas distribuidoras passará a ser de R$ 3,55 por litro, uma queda de 4,78%.

Este é o primeiro corte do preço do combustível desde dezembro de 2023. Em janeiro, a petroleira aumentou o diesel em R$ 0,22 por litro. Com isso, a redução desta terça não reverteu completamente o último ajuste.

A Petrobras afirma que reduziu, desde dezembro de 2022, os preços do óleo diesel para as distribuidoras em R$ 0,94 por litro, uma queda de 20,9%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,45 por litro ou 29,0%.

De acordo com dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o preço do diesel vendido pela Petrobras estava acima da paridade internacional em R$ 0,08 por litro na segunda-feira, 31.

Qual será o novo preço do diesel nos postos de gasolina?

Segundo a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras na no preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,05 /litro, uma redução de R$ 0,15 a cada litro de diesel B.

O preço do diesel nos postos reflete uma composição de diversos fatores. A base é o valor de venda do combustível pela Petrobras às distribuidoras, sobre o qual incidem impostos federais, como o PIS e a Cofins, além do ICMS, imposto estadual que varia conforme a região. Também entra na composição o custo do biodiesel, misturado em uma proporção de 14%, o que impacta o valor final. Por fim, as margens de distribuição e revenda completam o preço pago pelo consumidor nos postos.

Os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam que o preço médio do óleo diesel S10, na semana de 23 a 29 de março de 2025, foi de R$ 6,40 por litro. [grifar] A diferença entre os preços de revenda foi de R$ 5,69 a R$ 8,99 por litro. O desvio padrão registrado foi de R$ 0,35

Impacto na inflação

Como a grande maioria dos produtos no Brasil é transportada por caminhões, a redução no valor do diesel pode ter um efeito indireto na inflação. O impacto do combustível nos preços dos alimentos, devido ao transporte rodoviário, é maior que em produtos como eletrodomésticos, eletrônicos e carros, por exemplo.

Veja a evolução no preço do litro do diesel nas refinarias nos últimos anos: