Petrobras aumenta em 5% valor de gás de cozinha a partir de quinta-feira

A Petrobras informou nesta quarta-feira que elevará em 5% o preço médio do GLP, também conhecido como gás de cozinha, a partir de quinta-feira.

Com isso, o preço médio da Petrobras às distribuidoras será equivalente a 26,55 reais por botijão de 13 kg.

Apesar do aumento, disse a Petrobras, no acumulado do ano o produto ainda registra queda de 4,5%, ou 1,26 real por botijão de 13 kg.

A Petrobras ressaltou que, desde novembro de 2019, igualou os preços de GLP para os segmentos residencial e industrial/comercial, e que o GLP é vendido pela Petrobras a granel.

“As distribuidoras são as responsáveis pelo envase em diferentes tipos de botijão e, junto com as revendas, são responsáveis pelos preços ao consumidor final”, disse a assessoria de imprensa, após ser procurada pela Reuters.